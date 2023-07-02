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Haberler Galeri Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman ve rakibi kim oldu? FIVB 2023 Milletler Ligi Filenin Sultanları puan durumu
Giriş Tarihi: 02.07.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 15:50

Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman ve rakibi kim oldu? FIVB 2023 Milletler Ligi Filenin Sultanları puan durumu

Filenin Sultanları çeyrek final maçı tarihi ve saati ile ilgili araştırmalar hız kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB 2023 Milletler Ligi üçüncü etap 4. maçında karşı karşıya geldiği Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti. Böylece galibiyet serisini 3 maça çıkaran milli takım, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Göğsümüzü kabartan bu galibiyet sonrası voleybol severler ''Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Millilerimiz, finale doğru emin adımlarla ilerliyor. Peki, Filenin Sultanları çeyrek final rakibi kim oldu, belli oldu mu? İşte, FIVB 2023 Milletler Ligi Filenin Sultanları puan durumu ve maç takvimi!

Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman ve rakibi kim oldu? FIVB 2023 Milletler Ligi Filenin Sultanları puan durumu

Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta sorusu gündemdeki yerini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB 2023 Milletler Ligi'nde elde ettiği galibiyetlerle göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Ligin üçüncü haftasındaki 4. ve son maçına Hırvatistan karşısında çıkan mililerimiz, rakibini 3-0 yenerek adını ABD'de düzenlenecek çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde rakiplerimizden biri Çin, Brezilya, İtalya ya da Almanya olacak. Peki, Filenin Sultanları çeyrek final maçı rakibi kim oldu, belli oldu mu? İşte, FIVB 2023 Milletler Ligi Filenin Sultanları puan durumu ve maç takvimi!

Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman ve rakibi kim oldu? FIVB 2023 Milletler Ligi Filenin Sultanları puan durumu

FIVB 2023 MİLLETLER LİGİ TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ?

Milletler Ligi lig etabında 12 maçın 9'unu kazanarak 29 puan toplayan Filenin Sultanları, 8 takımın mücadele edeceği Final Etabı'na 3. sıradan katıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 13-17 Temmuz 2023 tarihlerinde ABD'nin Arlington kentinde yapılacak finallerde mücadele edecek.

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Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman ve rakibi kim oldu? FIVB 2023 Milletler Ligi Filenin Sultanları puan durumu

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIVB 2023 Milletler Ligi Filenin Sultanları çeyrek final maçı 13 Temmuz 2023 tarihinde oynanacak. Ancak mücadelenin saati henüz belli olmadı.

Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman ve rakibi kim oldu? FIVB 2023 Milletler Ligi Filenin Sultanları puan durumu

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM OLDU?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın rakibi Çin, Brezilya, İtalya ya da Almanya'dan biri olacak. Rakibimiz belli olduğunda detaylar haberimizde yer alacaktır.


Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman ve rakibi kim oldu? FIVB 2023 Milletler Ligi Filenin Sultanları puan durumu

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları çeyrek final maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

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