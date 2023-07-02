Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman ve rakibi kim oldu? FIVB 2023 Milletler Ligi Filenin Sultanları puan durumu

Filenin Sultanları çeyrek final maçı tarihi ve saati ile ilgili araştırmalar hız kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB 2023 Milletler Ligi üçüncü etap 4. maçında karşı karşıya geldiği Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti. Böylece galibiyet serisini 3 maça çıkaran milli takım, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Göğsümüzü kabartan bu galibiyet sonrası voleybol severler ''Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Millilerimiz, finale doğru emin adımlarla ilerliyor. Peki, Filenin Sultanları çeyrek final rakibi kim oldu, belli oldu mu? İşte, FIVB 2023 Milletler Ligi Filenin Sultanları puan durumu ve maç takvimi!