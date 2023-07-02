Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman ve rakibi kim oldu? FIVB 2023 Milletler Ligi Filenin Sultanları puan durumu

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIVB 2023 Milletler Ligi Filenin Sultanları çeyrek final maçı 13 Temmuz 2023 tarihinde oynanacak. Ancak mücadelenin saati henüz belli olmadı.