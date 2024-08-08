Filenin Sultanları İtalya’yı elerse rakibi kim olacak? Türkiye Finalde hangi takımla oynayacak? İlk finalist bugün belli oluyor!

Filenin Sultanları çeyrek final karşılaşmasının ardından, yarı finale çıkmaya hak kazandı. Yarı final rakibi ise 2024 dünya voleybol sıralaması birincisi İtalya oldu. Dünya sıralamasında İtalya'nın ardından Brezilya 2. Sırada, Türkiye ise 3. Sırada yer alıyor. Peki, Filenin Sultanları İtalya'yı elerse rakibi kim olacak? İşte, İlk finalist bugün belli oluyor!