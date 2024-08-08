Giriş Tarihi: 08.08.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
12:58
Filenin Sultanları İtalya'yı elerse rakibi kim olacak? Türkiye Finalde hangi takımla oynayacak? İlk finalist bugün belli oluyor!
Bugün olimpiyat oyunları takvimine göre birçok karşılaşma yaşanacak. Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları voleybol branşında yarı finalde İtalya ile karşılaşacak. Türkiye İtalya maçının kazananı finale giden takım olacak. Peki, Filenin Sultanları İtalya'yı elerse rakibi kim olacak? İlk finalist bugün belli oluyor! İşte, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları voleybol yarışında finalistler...