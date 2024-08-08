Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Filenin Sultanları İtalya'yı elerse rakibi kim olacak? Türkiye Finalde hangi takımla oynayacak? İlk finalist bugün belli oluyor!
Giriş Tarihi: 08.08.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:58

Filenin Sultanları İtalya'yı elerse rakibi kim olacak? Türkiye Finalde hangi takımla oynayacak? İlk finalist bugün belli oluyor!

Bugün olimpiyat oyunları takvimine göre birçok karşılaşma yaşanacak. Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları voleybol branşında yarı finalde İtalya ile karşılaşacak. Türkiye İtalya maçının kazananı finale giden takım olacak. Peki, Filenin Sultanları İtalya'yı elerse rakibi kim olacak? İlk finalist bugün belli oluyor! İşte, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları voleybol yarışında finalistler...

Filenin Sultanları İtalya’yı elerse rakibi kim olacak? Türkiye Finalde hangi takımla oynayacak? İlk finalist bugün belli oluyor!

Filenin Sultanları çeyrek final karşılaşmasının ardından, yarı finale çıkmaya hak kazandı. Yarı final rakibi ise 2024 dünya voleybol sıralaması birincisi İtalya oldu. Dünya sıralamasında İtalya'nın ardından Brezilya 2. Sırada, Türkiye ise 3. Sırada yer alıyor. Peki, Filenin Sultanları İtalya'yı elerse rakibi kim olacak? İşte, İlk finalist bugün belli oluyor!

Filenin Sultanları İtalya’yı elerse rakibi kim olacak? Türkiye Finalde hangi takımla oynayacak? İlk finalist bugün belli oluyor!

İLK FİNALİST BUGÜN BELLİ OLUYOR!

Türkiye İtalya maçı öncesinde ise ilk finalist belli olacak. İki güçlü ekip Brezilya ve Amerika Birleşik devletleri, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları voleybol branşı yarı finalinde kozlarını paylaşacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Filenin Sultanları İtalya’yı elerse rakibi kim olacak? Türkiye Finalde hangi takımla oynayacak? İlk finalist bugün belli oluyor!

FİLENİN SULTANLARI İTALYA'YI ELERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Filenin Sultanları, İtalya'yı elediği takdirde Brezilya-ABD maçının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek

Filenin Sultanları İtalya’yı elerse rakibi kim olacak? Türkiye Finalde hangi takımla oynayacak? İlk finalist bugün belli oluyor!

BREZİLYA ABD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Brezilya-ABD" TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek. Bu mücadele saat TSİ saat 17:00'da başlayacak.

Günün ikinci mücadelesinde ise Filenin Sultanları, İtalya ile kozlarını paylaşacak. Bu maç TSİ 21:00'de başlayacak.

Filenin Sultanları İtalya’yı elerse rakibi kim olacak? Türkiye Finalde hangi takımla oynayacak? İlk finalist bugün belli oluyor!

2024 DÜNYA VOLEYBOL SIRALAMASI GÜNCEL SON LİSTE

1- 415.22 puan | İtalya

2- 410.32 puan | Brezilya

3- 367.98 puan | Türkiye

4- 363.38 puan | Polonya

5- 350.30 puan | Çin

6- 347.46 puan | ABD

7- 325.18 puan | Japonya

8- 289.99 puan | Sırbistan

9- 284.76 puan | Kanada

SON DAKİKA