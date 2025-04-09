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Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:27 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 10:27

FİLENİN SULTANLARI MAÇ GÜNÜ! 2025 A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman, rakipleri kimler?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Başarılı başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımımız, dünya voleybolunun önde gelen ülkeleriyle kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İstanbul'da oynanacak karşılaşmalarla da birlikte, Filenin Sultanları voleybolseverlerle buluşacak. Peki, Filenin Sultanları maçları ne zaman ve nerede oynanacak, rakipleri kimler? İşte, A Milli Kadın Voleybol Takım 2025 VNL programı.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ GÜNÜ! 2025 A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman, rakipleri kimler?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) kapsamında kritik karşılaşmalara hazırlanıyor. Turnuvanın ilk haftasında Çin'de mücadele verecek olan Filenin Sultanları, ikinci hafta maçlarını İstanbul'da ev sahibi avantajıyla oynayacak. Üçüncü hafta ise Hollanda'da rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler milli takımımızın performansını merakla takip ediyor. İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ve rakipleri hakkında tüm detaylar.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ GÜNÜ! 2025 A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman, rakipleri kimler?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025

23 Ağustos 2025
15.30 Türkiye - İspanya

25 Ağustos 2025
15.30 Türkiye - Bulgaristan

27 Ağustos 2025
12.00 Türkiye - Kanada

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FİLENİN SULTANLARI MAÇ GÜNÜ! 2025 A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman, rakipleri kimler?

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ TARİHLERİ
A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Millet Ligi ilk hafta karşılaşmaları 4-8 Haziran tarihlerinde Çin-Pekin'de, 18-22 Haziran'daki ikinci hafta müsabakaları ise İstanbul'da olacak. Üçüncü hafta maçları 9-13 Temmuz'da Hollanda'da gerçekleşecek. Üç haftalık mücadelenin sonunda puan tablosunda ilk sekizdeki takımlar finale kalacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ GÜNÜ! 2025 A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman, rakipleri kimler?

1.Hafta (Pekin, Çin)

4 Haziran
07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran
14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran
11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran
14.30 Çin-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI MAÇ GÜNÜ! 2025 A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman, rakipleri kimler?

2.Hafta (İstanbul,Türkiye)

18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya