FİLENİN SULTANLARI MAÇ GÜNÜ! 2025 A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman, rakipleri kimler?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) kapsamında kritik karşılaşmalara hazırlanıyor. Turnuvanın ilk haftasında Çin'de mücadele verecek olan Filenin Sultanları, ikinci hafta maçlarını İstanbul'da ev sahibi avantajıyla oynayacak. Üçüncü hafta ise Hollanda'da rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler milli takımımızın performansını merakla takip ediyor. İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ve rakipleri hakkında tüm detaylar.