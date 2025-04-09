FİLENİN SULTANLARI MAÇ GÜNÜ! 2025 A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman, rakipleri kimler?

Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
10:27
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Başarılı başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımımız, dünya voleybolunun önde gelen ülkeleriyle kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İstanbul'da oynanacak karşılaşmalarla da birlikte, Filenin Sultanları voleybolseverlerle buluşacak. Peki, Filenin Sultanları maçları ne zaman ve nerede oynanacak, rakipleri kimler? İşte, A Milli Kadın Voleybol Takım 2025 VNL programı.