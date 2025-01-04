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Haberler Galeri Filenin Sultanları maç programı 2025: Milletler Ligi (VNL) Türkiye voleybol maçları ne zaman ve nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 15:55 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:03

Filenin Sultanları maç programı 2025: Milletler Ligi (VNL) Türkiye voleybol maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Daniele Santarelli liderliğinde yeni sezonda şampiyonluk için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. 2023 yılında Voleybol Milletler Ligi (VNL) şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları 2025 maç takvimi ile yeniden izleyicilerin karşısına çıkacak. VNL'de İstanbul da ev sahibi şehirlerden biri olarak dikkat çekiyor. Peki, Türkiye'nin voleybol maçları ne zaman, hangi tarihlerde, kimlerle ve nerede yapılacak? İşte Filenin Sultanları maç programı

Filenin Sultanları maç programı 2025: Milletler Ligi VNL Türkiye voleybol maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

Üç etaplı VNL turnuvasında toplam 16 takım mücadele edecek. Puan tablosunda ilk 8 sırayı alan ekipler final aşamasına yükselme hakkı kazanacak. Turnuvanın ev sahipleri arasında Çin, İstanbul ve Hollanda yer alıyor. Bu nedenle voleybol tutkunları, Filenin Sultanları maç programını şimdiden ajandalarına not etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklara başlamak için sabırsızlanıyor. Peki, 2025 Türkiye voleybol maçları ne zaman ve Filenin Sultanları rakipleri kimler?

Filenin Sultanları maç programı 2025: Milletler Ligi VNL Türkiye voleybol maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI

Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.

İşte A Milli Kadın Voleybol Takımının grupları:

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Filenin Sultanları maç programı 2025: Milletler Ligi VNL Türkiye voleybol maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

1.Hafta (Pekin, Çin)
Çin, Polonya, Belçika, Tayland,Fransa

2.Hafta (İstanbul, Türkiye)
Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore

3.Hafta (Apeldoorn,Hollanda)
Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya

İşte, tarihler:

Filenin Sultanları maç programı 2025: Milletler Ligi VNL Türkiye voleybol maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

2025 VNL FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

1. hafta (Pekin, Çin)
4 Haziran: Fransa-Türkiye
6 Haziran: Türkiye-Tayland
7 Haziran: Türkiye-Polonya
8 Haziran: Çin-Türkiye

Filenin Sultanları maç programı 2025: Milletler Ligi VNL Türkiye voleybol maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

2. hafta (İstanbul, Türkiye)
18 Haziran: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran: Kanada-Türkiye
21 Haziran: Güney Kore-Türkiye
22 Haziran: Türkiye-Brezilya

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