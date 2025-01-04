Filenin Sultanları maç programı 2025: Milletler Ligi (VNL) Türkiye voleybol maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

Üç etaplı VNL turnuvasında toplam 16 takım mücadele edecek. Puan tablosunda ilk 8 sırayı alan ekipler final aşamasına yükselme hakkı kazanacak. Turnuvanın ev sahipleri arasında Çin, İstanbul ve Hollanda yer alıyor. Bu nedenle voleybol tutkunları, Filenin Sultanları maç programını şimdiden ajandalarına not etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklara başlamak için sabırsızlanıyor. Peki, 2025 Türkiye voleybol maçları ne zaman ve Filenin Sultanları rakipleri kimler?