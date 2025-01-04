Giriş Tarihi: 04.01.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
16:03
Filenin Sultanları maç programı 2025: Milletler Ligi (VNL) Türkiye voleybol maçları ne zaman ve nerede oynanacak?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Daniele Santarelli liderliğinde yeni sezonda şampiyonluk için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. 2023 yılında Voleybol Milletler Ligi (VNL) şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları 2025 maç takvimi ile yeniden izleyicilerin karşısına çıkacak. VNL'de İstanbul da ev sahibi şehirlerden biri olarak dikkat çekiyor. Peki, Türkiye'nin voleybol maçları ne zaman, hangi tarihlerde, kimlerle ve nerede yapılacak? İşte Filenin Sultanları maç programı