Filenin Sultanları maç programı: Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL puan durumu...

Filenin Sultanları 16 takımın mücadele edeceği üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer almak için mücadeleye devam ediyor. A Milli Kadın voleybol takımı 2 mağlubiyet ve 2 galibiyetle Antalya'da başladıkları mücadeleleye ligin ikinci etabında ABD'de devam edecek. Peki, Türkiye, 2024 Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte, Milletler Ligi puan tablosu