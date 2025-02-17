FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?

Giriş Tarihi: 17.02.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
13:02
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) kapsamında yılın ilk büyük mücadelesine hazırlanıyor. Daniele Santarelli'nin yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, FIVB tarafından düzenlenen turnuvada dünyanın en güçlü takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, İstanbul'un da ev sahipliği yapacağı maçlarla taraftarının karşısına çıkacak. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman başlayacak, rakipleri kimler? İşte, Filenin Sultanları Milletler Ligi 2025 maç programı.