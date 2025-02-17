FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi (VNL) maç programı açıklandı. Filenin Sultanları, turnuvanın ilk haftasında Çin'de, ikinci haftasında İstanbul'da, üçüncü haftasında ise Hollanda'da parkede olacak. Toplam 16 takımın mücadele edeceği organizasyonda, üç hafta sonunda puan tablosunda ilk 8 sırada yer alan ekipler final etabına yükselecek. Peki; A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL maçları ne zaman başlayacak, rakipleri kimler? İşte, turnuva fikstürü.