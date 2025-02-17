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Haberler Galeri FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 13:02 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 13:02

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) kapsamında yılın ilk büyük mücadelesine hazırlanıyor. Daniele Santarelli'nin yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, FIVB tarafından düzenlenen turnuvada dünyanın en güçlü takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, İstanbul'un da ev sahipliği yapacağı maçlarla taraftarının karşısına çıkacak. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman başlayacak, rakipleri kimler? İşte, Filenin Sultanları Milletler Ligi 2025 maç programı.

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi (VNL) maç programı açıklandı. Filenin Sultanları, turnuvanın ilk haftasında Çin'de, ikinci haftasında İstanbul'da, üçüncü haftasında ise Hollanda'da parkede olacak. Toplam 16 takımın mücadele edeceği organizasyonda, üç hafta sonunda puan tablosunda ilk 8 sırada yer alan ekipler final etabına yükselecek. Peki; A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL maçları ne zaman başlayacak, rakipleri kimler? İşte, turnuva fikstürü.

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

Millilerin maç programı şu şekilde:

1.HAFTA (PEKİN, ÇİN)

4 Haziran
07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran
14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran
11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran
14.30 Çin-Türkiye

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FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?

2.HAFTA (İSTANBUL,TÜRKİYE)

18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?

3.HAFTA (APELDOORN, HOLLANDA)

9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?
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