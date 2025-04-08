FİLENİN SULTANLARI PARKEYE ÇIKIYOR! 2025 A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman ve nerede oynanacak, rakipleri kimler?

Giriş Tarihi: 08.04.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
13:26
Filenin Sultanları, İstanbul'da oynanacak maçlarla Türk taraftarlarıyla buluşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Teknik direktör Daniele Santarelli yönetiminde, Filenin Sultanları, dünya çapındaki güçlü rakiplerle karşılaşarak, voleybolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman ve nerede oynanacak, rakipleri kimler? İşte, Filenin Sultanları 2025 VNL programı.