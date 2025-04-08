FİLENİN SULTANLARI PARKEYE ÇIKIYOR! 2025 A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman ve nerede oynanacak, rakipleri kimler?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) organizasyonunda önemli maçlara çıkacak. Filenin Sultanları, turnuvanın ilk haftasında Çin'de, ikinci haftasında İstanbul'da ve üçüncü haftasında Hollanda'da parkede olacak. Bu prestijli turnuvada ay-yıldızlı ekip, dünya çapındaki güçlü rakiplerle mücadele edecek. Peki Filenin Sultanları'nın maçları ne zaman, nerede oynanacak ve rakipleri kimler? İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç takvimi…