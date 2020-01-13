Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama! İşte ilk açıklamaları

"Tokyo'da da derece elde edeceğiz"

Tokyo Olimpiyatları'nda da derece hedeflediklerini kaydeden Üstündağ, şunları söyledi:

"Bir olimpiyata gitme ihtiyacımız vardı ve bunu da başardık. Kaptan başta olmak üzere bütün ekibi kutluyorum. İnanılmaz bir efor sarf ettiler. Birlik, beraberlik içinde, forması için mücadele eden çocuklar bunu başardılar. Bütün ülkenin huzurunda alınlarından öpüyorum. Hedeflerimiz bitmedi. Tokyo'da da derece elde edeceğiz. Bu kısa sürede başarılan bir şey değil. Tokyo'da bir kürsü olabilir mi, olabilir. Bu takım bu güce sahip. Daha önce de ABD ile final oynadık. Geçen yıl ilk dörde girdik eksiklerimiz olmasına rağmen. Bu ülkeye bu güzelliği yaşatacağız. Olimpiyatta da derece elde edeceğiz."