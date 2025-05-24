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Haberler Galeri FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR! THY EuroLeague Monako - Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 11:28

FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR! THY EuroLeague Monako - Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four mücadelesinde Panathinaikos Aktor'u mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, finalde Fransız temsilcisi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Büyük final, Abu Dabi'de oynanacak ve EuroLeague şampiyonu yarın belli olacak. Peki, Monaco - Fenerbahçe Beko EuroLeague final maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR! THY EuroLeague Monako - Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de büyük finalin adı belli oldu. Fenerbahçe Beko, yarı finalde karşılaştığı güçlü rakibi Panathinaikos'u 82-76'lık skorla geçerek adını finale yazdırdı. Diğer yarı finalde ise Monako, Yunan temsilcisi Olympiakos'u 78-68 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu. Böylece nefesleri kesecek finalde Fenerbahçe Beko ile Monako karşı karşıya gelecek. Peki, THY EuroLeague Monako - Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi final maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR! THY EuroLeague Monako - Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MONAKO - FENERBAHÇE BEKO AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

THY EuroLeague'de büyük heyecan! Monaco ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak final karşılaşması, 25 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de Etihad Arena'da başlayacak. Avrupa basketbolunun zirvesinde yer almak isteyen iki ekip, şampiyonluk için parkede kozlarını paylaşacak.

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FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR! THY EuroLeague Monako - Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

DEV MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

EuroLeague'de Monaco ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma, Etihad Arena'da gerçekleşecek. Bu heyecan dolu mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR! THY EuroLeague Monako - Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BÜYÜK FİNALE GERİ SAYIM!

Turkish Airlines EuroLeague 2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Panathinaikos, 2025 sezonunda da Dörtlü Final'e kalmayı başardı. Ancak bu kez yarı finalde temsilcimiz Fenerbahçe'ye mağlup olarak final şansını yitirdi.

FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR! THY EuroLeague Monako - Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı-lacivertliler, başantrenör Saras Jasikevicius'un liderliğinde büyük bir başarıya imza atarak kulüp tarihindeki dördüncü EuroLeague finaline yükseldi. 2017 yılında İstanbul'daki Dörtlü Final'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, 8 yıl aradan sonra ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkmak için parkeye çıkacak.

EuroLeague'de 7. kez Dörtlü Final heyecanı yaşayan Fenerbahçe, daha önce 2016, 2017 ve 2018 yıllarında da final oynamıştı.

Rakip Monaco ise tarihindeki ilk EuroLeague finaline çıkmaya hazırlanıyor. 2022-2023 sezonunda ilk kez Dörtlü Final tecrübesi yaşayan Fransız ekibi, o dönemi üçüncülükle tamamlamıştı. Bu kez final bileti alan kırmızı-beyazlılar, tarihi bir başarıya imza atmak istiyor.