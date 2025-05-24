Giriş Tarihi: 24.05.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
11:28
FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR! THY EuroLeague Monako - Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four mücadelesinde Panathinaikos Aktor'u mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, finalde Fransız temsilcisi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Büyük final, Abu Dabi'de oynanacak ve EuroLeague şampiyonu yarın belli olacak. Peki, Monaco - Fenerbahçe Beko EuroLeague final maçı hangi kanalda yayınlanacak?