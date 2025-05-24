FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR! THY EuroLeague Monako - Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı-lacivertliler, başantrenör Saras Jasikevicius'un liderliğinde büyük bir başarıya imza atarak kulüp tarihindeki dördüncü EuroLeague finaline yükseldi. 2017 yılında İstanbul'daki Dörtlü Final'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, 8 yıl aradan sonra ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkmak için parkeye çıkacak.

EuroLeague'de 7. kez Dörtlü Final heyecanı yaşayan Fenerbahçe, daha önce 2016, 2017 ve 2018 yıllarında da final oynamıştı.

Rakip Monaco ise tarihindeki ilk EuroLeague finaline çıkmaya hazırlanıyor. 2022-2023 sezonunda ilk kez Dörtlü Final tecrübesi yaşayan Fransız ekibi, o dönemi üçüncülükle tamamlamıştı. Bu kez final bileti alan kırmızı-beyazlılar, tarihi bir başarıya imza atmak istiyor.