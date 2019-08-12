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  • Fiorentina - Galatasaray maçında Fatih Terim rüzgarı

- maçında rüzgarı

, sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın takımıyla yaptığı özel maçı 4-1 kaybetti. Floransa'da oynanan maçta sarı kırmızılı takımın teknik direktörü 'e özel ilgi vardı..

DHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 12.08.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 10:40
Fiorentina - Galatasaray maçında Fatih Terim rüzgarı

, sezon öncesi hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında ile İtalya'nın Floransa kentinde karşı karşıya geldi.

Fiorentina - Galatasaray maçında Fatih Terim rüzgarı

TSİ 22.00'de başlayan karşılaşma, Artemio Franchi Stadyumu'nda oynandı.

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Fiorentina - Galatasaray maçında Fatih Terim rüzgarı

Karşılaşmayı; 'in eşi Fulya Terim ile kızı Merve Terim Çetin, İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar da takip etti.

Fiorentina - Galatasaray maçında Fatih Terim rüzgarı

Merve Terim Çetin'in, 20 senelik 'Terim - 90' yazılı formayı giymesi dikkat çekti.

Fiorentina - Galatasaray maçında Fatih Terim rüzgarı

İtalyan taraftarlar, eski teknik direktörleri 'e yoğun ilgi gösterirken, maç öncesi ve maç sırasında deneyimli teknik adama yönelik sevgi gösterilerinde bulundular.

Fiorentina - Galatasaray maçında Fatih Terim rüzgarı

'e taraftarlarının ilgisi büyük oldu.

Fiorentina - Galatasaray maçında Fatih Terim rüzgarı

Sahaya çıktığı andan itibaren deneyimli teknik adama yoğun ilgi gösteren Floransalılar, pankartlar ve tezahüratlarla Fatih Terim'e sevgisini gösterdi.

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