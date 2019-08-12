Fiorentina - Galatasaray maçında Fatih Terim rüzgarı

Galatasaray, sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın Fiorentina takımıyla yaptığı özel maçı 4-1 kaybetti. Floransa'da oynanan maçta sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'e özel ilgi vardı.. Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında Fiorentina ile İtalya'nın Floransa kentinde karşı karşıya geldi. TSİ 22.00'de başlayan karşılaşma, Artemio Franchi Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmayı; Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ile kızı Merve Terim Çetin, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar da takip etti. Merve Terim Çetin'in, 20 senelik 'Terim - 90' yazılı formayı giymesi dikkat çekti. İtalyan taraftarlar, eski teknik direktörleri Fatih Terim'e yoğun ilgi gösterirken, maç öncesi ve maç sırasında deneyimli teknik adama yönelik sevgi gösterilerinde bulundular. Fatih Terim'e Fiorentina taraftarlarının ilgisi büyük oldu. Sahaya çıktığı andan itibaren deneyimli teknik adama yoğun ilgi gösteren Floransalılar, pankartlar ve tezahüratlarla Fatih Terim'e sevgisini gösterdi.