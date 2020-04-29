Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fiorentina'dan kiralanan Boateng'den Beşiktaş itirafı!

'dan kiralanan Boateng'den itirafı!

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kiraladığı Kevın Prince Boateng önemli açıklamalarda bulundu. Boateng, Alman basınına verdiği röportajda, "Türkiye'de bir futbolcu, kraldır." dedi. İşte Boateng'in açıklamaları...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 21:44 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 21:56
Fiorentina'dan kiralanan Boateng'den Beşiktaş itirafı!

'ın başarılı futbolcusu Kevin-Prince Boateng Alman basınına bir röportaj verdi.

Fiorentina'dan kiralanan Boateng'den Beşiktaş itirafı!

'deki durumundan ve 'a olma sürecinden de bahseden yıldız futbolcu, corona virüsü ile ilgili de konuştu. İşte Beşiktaş'ın Ganalı yıldızının açıklamaları:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fiorentina'dan kiralanan Boateng'den Beşiktaş itirafı!

Çok sabırsız bir adamım. 40 günden fazladır evde ailemleyim ve pozitif düşünmeye, tünelin sonundaki ışığı görmeye çalışıyorum. Herkesin böyle olamadığı günler olabilir ancak çocuğumuz böyle anlarda ortaya çıkıyor ve 'Corona virüsü bitince sonunda okula gidebileceğim' diyor. Ona peşimde dolanma dedim.

Fiorentina'dan kiralanan Boateng'den Beşiktaş itirafı!

24 saatimizi olabildiğince güzel geçirmeye çalışıyoruz. Ailece insanların yüzünde bir gülümseme oluşturabiliyorsak, mutlu oluyoruz. Biz eğleniyoruz gerçekten, gülüyoruz. Oğlum sürekli 'Baba, ne zaman yeni video çekeceğiz' diyor.

Fiorentina'dan kiralanan Boateng'den Beşiktaş itirafı!

"TÜRKİYE'DE FUTBOLCU KRALDIR"

taraftarı gerçekten fanatik. Sokaklarda yürüyemiyorsun, çılgına dönüyorlar. , sana kral olarak davranılacağın az ülkeden biri. Restoranda aşçı çıkıyor ve seninle tokalaşıyor çünkü sen onun yemeğini yediğin için gurur duyuyor. Türkiye'de bir futbolcu, kraldır.

Fiorentina'dan kiralanan Boateng'den Beşiktaş itirafı!

Berlin'de birçok Türk ile birlikte büyüdüm ve kültürünü çok iyi biliyorum. Benim hep 'de oynamamı isterlerdi, teklif geldiğinde hemen evet dedim.

Fiorentina'dan kiralanan Boateng'den Beşiktaş itirafı!

Türk arkadaşlarım da çok sert taraftarları ve bana 'Sonunda eve geliyorsun' dediler. Statta olanlar çılgınca, taraftarlara koşuyorsun bir gladyatör gibi. Çok gürültülü. Yanındaki takım arkadaşın seni duyamıyor, bu inanılmaz.

SON DAKİKA