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Galeri Fiorentina'dan kiralanan Boateng'den Beşiktaş itirafı!
Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kiraladığı Kevın Prince Boateng önemli açıklamalarda bulundu. Boateng, Alman basınına verdiği röportajda, "Türkiye'de bir futbolcu, kraldır." dedi. İşte Boateng'in açıklamaları...
Giriş Tarihi: 29.04.2020
21:44
Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
21:56
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Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Kevin-Prince Boateng Alman basınına bir röportaj verdi.
Türkiye'deki durumundan ve Beşiktaş'a transfer olma sürecinden de bahseden yıldız futbolcu, corona virüsü ile ilgili de konuştu. İşte Beşiktaş'ın Ganalı yıldızının açıklamaları:
Çok sabırsız bir adamım. 40 günden fazladır evde ailemleyim ve pozitif düşünmeye, tünelin sonundaki ışığı görmeye çalışıyorum. Herkesin böyle olamadığı günler olabilir ancak çocuğumuz böyle anlarda ortaya çıkıyor ve 'Corona virüsü bitince sonunda okula gidebileceğim' diyor. Ona peşimde dolanma dedim.
24 saatimizi olabildiğince güzel geçirmeye çalışıyoruz. Ailece insanların yüzünde bir gülümseme oluşturabiliyorsak, mutlu oluyoruz. Biz eğleniyoruz gerçekten, gülüyoruz. Oğlum sürekli 'Baba, ne zaman yeni video çekeceğiz' diyor.
"TÜRKİYE'DE FUTBOLCU KRALDIR"
Beşiktaş taraftarı gerçekten fanatik. Sokaklarda yürüyemiyorsun, çılgına dönüyorlar. Türkiye, sana kral olarak davranılacağın az ülkeden biri. Restoranda aşçı çıkıyor ve seninle tokalaşıyor çünkü sen onun yemeğini yediğin için gurur duyuyor. Türkiye'de bir futbolcu, kraldır.
Berlin'de birçok Türk ile birlikte büyüdüm ve kültürünü çok iyi biliyorum. Benim hep
Türkiye'de oynamamı isterlerdi, teklif geldiğinde hemen evet dedim.
Türk arkadaşlarım da çok sert
Beşiktaş taraftarları ve bana 'Sonunda eve geliyorsun' dediler. Statta olanlar çılgınca, taraftarlara koşuyorsun bir gladyatör gibi. Çok gürültülü. Yanındaki takım arkadaşın seni duyamıyor, bu inanılmaz.