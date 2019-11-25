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şampiyon oldu, ortalık savaş alanına döndü

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) organize ettiği 'nın final karşılaşmasında temsilcisi , Arjantin ekibi River Plate'yi 2-1 mağlup ederek 38 yıl sonra kupayı müzesine götürdü.

Flamengo takımının Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) organize ettiği Libertadores Kupası'nı kazanmasının ardından binlerce taraftar, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen kutlamalara katıldı.

Kutlamalar sırasında çıkan olaylardan ötürü güvenlik güçleri taraftarlara müdahale etti.

İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 10:56
Flamengo şampiyon oldu, ortalık savaş alanına döndü

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) organize ettiği 'nın final karşılaşmasında temsilcisi , Arjantin ekibi River Plate'yi 2-1 mağlup ederek 38 yıl sonra kupayı müzesine götürdü.

Flamengo şampiyon oldu, ortalık savaş alanına döndü

takımının Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) organize ettiği 'nı kazanmasının ardından binlerce taraftar, 'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen kutlamalara katıldı.

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Flamengo şampiyon oldu, ortalık savaş alanına döndü

Kutlamalar sırasında çıkan olaylardan ötürü güvenlik güçleri taraftarlara müdahale etti.

Flamengo şampiyon oldu, ortalık savaş alanına döndü

İşte o kareler...

Flamengo şampiyon oldu, ortalık savaş alanına döndü
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Flamengo şampiyon oldu, ortalık savaş alanına döndü
Flamengo şampiyon oldu, ortalık savaş alanına döndü
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