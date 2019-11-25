Flamengo şampiyon oldu, ortalık savaş alanına döndü

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) organize ettiği Libertadores Kupası'nın final karşılaşmasında Brezilya temsilcisi Flamengo, Arjantin ekibi River Plate'yi 2-1 mağlup ederek 38 yıl sonra kupayı müzesine götürdü.
Flamengo takımının Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) organize ettiği Libertadores Kupası'nı kazanmasının ardından binlerce taraftar, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen kutlamalara katıldı.
Kutlamalar sırasında çıkan olaylardan ötürü güvenlik güçleri taraftarlara müdahale etti.
İşte o kareler...