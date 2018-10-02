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Flaş iddia: 'nun menajeri İstanbul'a geldi

Futbolda kötü günler geçiren 'de hedefteki adam; teknik direktör 'nun menajerinin İstanbul'a geldiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 02.10.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 10:53
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Flaş iddia: 'nun menajeri İstanbul'a geldi
Flaş iddia: Phillip Cocu'nun menajeri İstanbul'a geldi

Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından Yönetimi harekete geçti.

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Flaş iddia: 'nun menajeri İstanbul'a geldi
Flaş iddia: Phillip Cocu'nun menajeri İstanbul'a geldi

Sarı-lacivertlilerin teknik direktör 'nun menajeri Rob Janssen'i İstanbul'a davet ettiği iddia edildi.

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Flaş iddia: 'nun menajeri İstanbul'a geldi
Flaş iddia: Phillip Cocu'nun menajeri İstanbul'a geldi

Hollanda basınında da bu gelişmeyle ilgili bilgiler yer alırken, görüşmenin sözleşmenin feshi için yapılacağı ileri sürüldü.

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Flaş iddia: 'nun menajeri İstanbul'a geldi
Flaş iddia: Phillip Cocu'nun menajeri İstanbul'a geldi

Yönetimin, Hollandalı teknik adamın sözleşmesinde yer alan ileriye dönük bonuslardan vazgeçmesini isteyeceği ifade edildi.

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Flaş iddia: 'nun menajeri İstanbul'a geldi
Flaş iddia: Phillip Cocu'nun menajeri İstanbul'a geldi

'de yıllık 1.9 milyon euro kazanan Cocu'nun gönderilmesi halinde en çok konuşulan konu ödenecek tazminat oldu.

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Flaş iddia: 'nun menajeri İstanbul'a geldi
Flaş iddia: Phillip Cocu'nun menajeri İstanbul'a geldi

İşte Cocu'nun sözleşmesinin fesih edilmesi halinde yaşanacaklar:

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Flaş iddia: 'nun menajeri İstanbul'a geldi
Flaş iddia: Phillip Cocu'nun menajeri İstanbul'a geldi

Fesih tarihinden itibaren 1 yıllık maaşını tam olarak alacak.

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