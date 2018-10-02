Flaş iddia: Phillip Cocu'nun menajeri İstanbul'a geldi

Futbolda kötü günler geçiren Fenerbahçe'de hedefteki adam; teknik direktör Phillip Cocu'nun menajerinin İstanbul'a geldiği iddia edildi. Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından Fenerbahçe Yönetimi harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktör Phillip Cocu'nun menajeri Rob Janssen'i İstanbul'a davet ettiği iddia edildi. Hollanda basınında da bu gelişmeyle ilgili bilgiler yer alırken, görüşmenin sözleşmenin feshi için yapılacağı ileri sürüldü. Yönetimin, Hollandalı teknik adamın sözleşmesinde yer alan ileriye dönük bonuslardan vazgeçmesini isteyeceği ifade edildi. Fenerbahçe'de yıllık 1.9 milyon euro kazanan Cocu'nun gönderilmesi halinde en çok konuşulan konu ödenecek tazminat oldu. İşte Cocu'nun sözleşmesinin fesih edilmesi halinde yaşanacaklar: Fesih tarihinden itibaren 1 yıllık maaşını tam olarak alacak.