Giriş Tarihi: 22.05.2022 18:42
Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
18:48
Florentino Perez, Kylian Mbappe'nin acısını çıkartıyor! Avrupa'nın genç yıldızları tek tek Real Madrid'e | 3 transfer birden…
İspanya LaLiga'da bu sezon 86 puanla şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi ezeli rakiplerini geride bıraktı. Şampiyonlar Ligi'nde ise müthiş bir sezon geçiren eflatun-beyazlılar, finalde Liverpool ile karşılaşacak. Öte yandan transferde de hareketli günler geçiren Madrid devi, Kylian Mbappe'nin PSG'de kalma kararıyla şoku yaşadı. İspanyol basını, Mbappe'yi kaybeden Real Madrid'in 3 transfer birden yapabileceğini öne sürdü.