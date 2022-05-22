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Haberler Galeri Florentino Perez, Kylian Mbappe'nin acısını çıkartıyor! Avrupa'nın genç yıldızları tek tek Real Madrid'e | 3 transfer birden…
Giriş Tarihi: 22.05.2022 18:42 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 18:48

Florentino Perez, Kylian Mbappe'nin acısını çıkartıyor! Avrupa'nın genç yıldızları tek tek Real Madrid'e | 3 transfer birden…

İspanya LaLiga'da bu sezon 86 puanla şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi ezeli rakiplerini geride bıraktı. Şampiyonlar Ligi'nde ise müthiş bir sezon geçiren eflatun-beyazlılar, finalde Liverpool ile karşılaşacak. Öte yandan transferde de hareketli günler geçiren Madrid devi, Kylian Mbappe'nin PSG'de kalma kararıyla şoku yaşadı. İspanyol basını, Mbappe'yi kaybeden Real Madrid'in 3 transfer birden yapabileceğini öne sürdü.

Florentino Perez, Kylian Mbappe’nin acısını çıkartıyor! Avrupa’nın genç yıldızları tek tek Real Madrid’e | 3 transfer birden…

Avrupa futbolunun en önemli kulüpleri arasında yer alan Real Madrid, bu sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de LaLiga'da müthiş bir sezon geçirdi.

Florentino Perez, Kylian Mbappe’nin acısını çıkartıyor! Avrupa’nın genç yıldızları tek tek Real Madrid’e | 3 transfer birden…

LaLiga'da Barcelona ve Atletico Madrid'i geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan Madrid devi, Carlo Ancelotti yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde de finale yükseldi.

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Florentino Perez, Kylian Mbappe’nin acısını çıkartıyor! Avrupa’nın genç yıldızları tek tek Real Madrid’e | 3 transfer birden…

PSG ve Manchester City'e karşı inanılması güç geri dönüşlere imza atan Real Madrid, transferde büyük şok yaşadı.

Florentino Perez, Kylian Mbappe’nin acısını çıkartıyor! Avrupa’nın genç yıldızları tek tek Real Madrid’e | 3 transfer birden…

Aylardır transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Kylian Mbappe, kararını verdi. Adı Real Madrid ile sıklıkla anılan Mbappe, Paris Saint-Germain'de kaldı.

Florentino Perez, Kylian Mbappe’nin acısını çıkartıyor! Avrupa’nın genç yıldızları tek tek Real Madrid’e | 3 transfer birden…

Haziran ayında Fransız ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu, kulübüyle 30 Haziran 2025'e kadar geçerli olan yeni bir sözleşme imzaladı.

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