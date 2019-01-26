Forvet transferi için heyecan dorukta! Kasımpaşalı Diagne'den Galatasaray paylaşımı geldi!

Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından 'Diagne Galatasaray ile prensipte anlaştı' notu bulunan fotoğrafını paylaştı. Galatasaray'da herkesin kafasındaki soru; 'Bu takımın forveti kim olacak?' Sarı kırmızılı takımın yöneticileri de forvet transferi için yoğun bir mesai harcıyor. Dubai'ye çıkarma yapan İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak, Alan ve Pato için görüşmüş ancak transferler tamamlanamadan Türkiye'ye dönmüştü. Ighalo, Charlie Austin gibi isimler de gündemi meşgul ederken Galatasaraylıları heyecanlandıran bir haber, ülke sınırları içerisinden geldi. Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Diagne, sosyal medya hesabındaki hikayede 'Diagne Galatasaray ile prensipte anlaştı' notunun yazılı olduğu fotoğrafını paylaştı. Senegalli golcü, ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala forvet transferi bekleyen sarı-kırmızılıları paylaştığı hikaye ile heyecanlandırdı. Diagne daha önce de Trabzonspor formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmış ve bordo mavili taraftarları heyecanlandırmıştı.