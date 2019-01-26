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  • Forvet transferi için heyecan dorukta! Kasımpaşalı Diagne'den Galatasaray paylaşımı geldi!

Forvet transferi için heyecan dorukta! Kasımpaşalı Diagne'den paylaşımı geldi!

'nın Senegalli forveti , sosyal medya hesabından 'Diagne ile prensipte anlaştı' notu bulunan fotoğrafını paylaştı.

Giriş Tarihi: 26.01.2019 11:53
Forvet transferi için heyecan dorukta! Kasımpaşalı Diagne'den Galatasaray paylaşımı geldi!

'da herkesin kafasındaki soru; "Bu takımın forveti kim olacak?" Sarı kırmızılı takımın yöneticileri de forvet transferi için yoğun bir mesai harcıyor.

Forvet transferi için heyecan dorukta! Kasımpaşalı Diagne'den Galatasaray paylaşımı geldi!

Dubai'ye çıkarma yapan İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak, Alan ve Pato için görüşmüş ancak transferler tamamlanamadan Türkiye'ye dönmüştü.

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Forvet transferi için heyecan dorukta! Kasımpaşalı Diagne'den Galatasaray paylaşımı geldi!

Ighalo, Charlie Austin gibi isimler de gündemi meşgul ederken Galatasaraylıları heyecanlandıran bir haber, ülke sınırları içerisinden geldi.

Forvet transferi için heyecan dorukta! Kasımpaşalı Diagne'den Galatasaray paylaşımı geldi!

'nın golcüsü , taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Forvet transferi için heyecan dorukta! Kasımpaşalı Diagne'den Galatasaray paylaşımı geldi!

Diagne, sosyal medya hesabındaki hikayede 'Diagne ile prensipte anlaştı' notunun yazılı olduğu fotoğrafını paylaştı.

Forvet transferi için heyecan dorukta! Kasımpaşalı Diagne'den Galatasaray paylaşımı geldi!

Senegalli golcü, ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala forvet transferi bekleyen sarı-kırmızılıları paylaştığı hikaye ile heyecanlandırdı.

Forvet transferi için heyecan dorukta! Kasımpaşalı Diagne'den Galatasaray paylaşımı geldi!

Diagne daha önce de Trabzonspor formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmış ve bordo mavili taraftarları heyecanlandırmıştı.

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