Fulham - Liverpool maçına Ryan Babel damgası!

İngiltere liginde Fulham'ı 2-1 yenen Liverpool, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmaya Fulham'da forma giyen eski Beşiktaşlı Ryan Babel yaptığı bir hareketle damgasını vurdu. Liverpool Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fulham'ı 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Premier Lig'in 31. haftasında Fulham, Craven Cottage Stadyumu'nda Liverpool ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, müsabakanın 26. dakikasında Roberto Firmino'nun asistinde Sadio Mane'nin golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi ekip 74. dakikada eski Beşiktaşlı Ryan Babel'in golü ile eşitliği yakaladı. Daha sonra 81. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren James Milner, Liverpool'u 2-1 öne geçirdi. Son dakikaları çekişmeli geçen mücadelede başka gol olmayınca Kırmızılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla 76 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin 2 puan önünde liderliğe yükseldi.