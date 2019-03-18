Türkiye'nin en iyi haber sitesi

- maçına damgası!

İngiltere liginde 'ı 2-1 yenen , maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmaya Fulham'da forma giyen eski Beşiktaşlı yaptığı bir hareketle damgasını vurdu.

Giriş Tarihi: 18.03.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 11:15
Fulham - Liverpool maçına Ryan Babel damgası!

Liverpool Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fulham'ı 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Fulham - Liverpool maçına Ryan Babel damgası!

Premier Lig'in 31. haftasında , Craven Cottage Stadyumu'nda ile karşı karşıya geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fulham - Liverpool maçına Ryan Babel damgası!

Konuk ekip, müsabakanın 26. dakikasında Roberto Firmino'nun asistinde Sadio Mane'nin golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Fulham - Liverpool maçına Ryan Babel damgası!

İkinci yarıda ev sahibi ekip 74. dakikada eski Beşiktaşlı Ryan Babel'in golü ile eşitliği yakaladı.

Fulham - Liverpool maçına Ryan Babel damgası!

Daha sonra 81. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren James Milner, 'u 2-1 öne geçirdi.

Fulham - Liverpool maçına Ryan Babel damgası!

Son dakikaları çekişmeli geçen mücadelede başka gol olmayınca Kırmızılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fulham - Liverpool maçına Ryan Babel damgası!

Bu sonuçla 76 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin 2 puan önünde liderliğe yükseldi.

BİZE ULAŞIN