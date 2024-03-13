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Haberler Galeri Futbol tarihinin en iyi 30 stadyumu belli oldu! Süper Lig devinin stadı listede yer aldı: İşte dünyanın en iyi stadyumları…
Giriş Tarihi: 13.03.2024 23:49 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 00:00

Futbol tarihinin en iyi 30 stadyumu belli oldu! Süper Lig devinin stadı listede yer aldı: İşte dünyanın en iyi stadyumları…

Futbol kulüplerinin mabedi olan stadyumlar, futbol adına en önemli bilenşenler arasında yer alıyor. Tribünlerin coşkusunun sahaya yansıdığı, kulüplerin evi olan bu stadyumlar, futbolun olmazsa olmazı. İngiliz menşeli FourFourTwo dergisi, dünyanın en iyi 30 stadyumunu belirledi. Süper Lig'den bir takıma da yer verdiği geniş liste, futbolseverler tarafından merakla incelendi. İşte dünyanın en iyi 30 stadyumunun yer aldığı dev liste...

Futbol tarihinin en iyi 30 stadyumu belli oldu! Süper Lig devinin stadı listede yer aldı: İşte dünyanın en iyi stadyumları…

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ STADYUMLARI

Futbol tarihinin en iyi 30 stadyumu belli oldu! Süper Lig devinin stadı listede yer aldı: İşte dünyanın en iyi stadyumları…

30. Stadio Luigi Ferraris

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Futbol tarihinin en iyi 30 stadyumu belli oldu! Süper Lig devinin stadı listede yer aldı: İşte dünyanın en iyi stadyumları…

29. Municipal de Braga

Futbol tarihinin en iyi 30 stadyumu belli oldu! Süper Lig devinin stadı listede yer aldı: İşte dünyanın en iyi stadyumları…

28. Allianz Stadyumu

Futbol tarihinin en iyi 30 stadyumu belli oldu! Süper Lig devinin stadı listede yer aldı: İşte dünyanın en iyi stadyumları…

27. Gelora Bung Karno Stadyumu

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