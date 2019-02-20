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"Futbolda mali devrim" için 15 Mart hazırlığı

kulüplerinin tam destek verdiği "futbolda mali devrim" için son düzlüğe girildi. TFF kurmayları, 17 Süper Lig kulübünün temsilcilerini ağırladı... Bankalar Birliği ile varılan borç yapılandırma anlaşmasının 15 Mart'a kadar nihai halini alması için kollar sıvandı

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Spor galerileri
Giriş Tarihi: 20.02.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 10:22
Futbolda mali devrim için 15 Mart hazırlığı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği arasında kulüplerin mali yapılarının güçlendirilmesi ve daha sağlıklı bilançolara sahip olmaları amacıyla varılan anlaşma kapsamında; dün TFF Riva Tesisleri'nde önemli bir toplantı düzenlendi.

Futbolda mali devrim için 15 Mart hazırlığı

Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra Galatasaray dışında 'de yer alan 17 Süper Lig kulübünün temsilcileri toplantıya katılarak, kulüplerin ekonomik sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

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Futbolda mali devrim için 15 Mart hazırlığı

TFF'nin Hukuk ve Mali İşlerden Sorumlu Yöneticisi Hüsnü Güreli; TFF'nin UEFA benzeri hayata geçireceği Yerli Finansal Fair Play uygulaması hakkında önemli bilgiler verdi.

Futbolda mali devrim için 15 Mart hazırlığı

Güreli şu noktalara dikkatleri çekti:

Futbolda mali devrim için 15 Mart hazırlığı

- 15 Mart tarihine kadar UEFA FFP Kriterleri Yönetmeliği'ne uyumlu bir taslak hazırlanacak.

Futbolda mali devrim için 15 Mart hazırlığı

- Taslağa; Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin ortak çalışması ile son şekli verilecek.

Futbolda mali devrim için 15 Mart hazırlığı

- TFF ile Bankalar Birliği, kulüplerin sağlıklı bir ekonomik yapıya kavuşması ve doğru bir kredi yapılandırması içerisine girmesi için gerekli detayları belirleyecek.

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