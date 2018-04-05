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u bırakan yıldızların ilginç leri!

Dünyaca ünlü cular, kariyerlerini noktaladıktan sonra enteresan ler seçebiliyor. İşte en sıra dışı kariyer değişimleri...

Giriş Tarihi: 05.04.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 10:46
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u bırakan yıldızların ilginç leri!
Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri!

CESAR PRATES - PAPAZ

Cesar Prates, 2003-2004 sezonunda Galatasaray'da kariyerini sürdürdükten sonra ülkesine dönen yıldız isim birçok farklı takımda görev aldı. Şimdi ise çok farklı bir alanda hayatına devam ediyor. Brezilyalı eski oyuncu, futbol kariyerinin ardından bir katolik kilisesinde papaz olarak görev yapıyor.

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u bırakan yıldızların ilginç leri!
Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri!

ESKİ GALATASARAYLI GOL KRALI TARIK HODZIC: KÖFTECİ

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u bırakan yıldızların ilginç leri!
Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri!

FABIEN BARTHEZ: MOTOR SPORLARI


a 2006'da veda eden Barthez, 2007'de motolarına gönül verdi. 2008'de Porsche Matmut Carrera Kupası ile motor sporları kariyerinin ilk adımlarını attı ve 2009'da gösterdiği performansla Fransa'nın en önemli motor sporları organizasyonlarından olan Fransa GT Şampiyonası'na adını yazdırdı.


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u bırakan yıldızların ilginç leri!
Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri!

BIXENTE LIZARAZU: JIU JITSU USTASI


Dünya Kupası sahibi Bixente Lizarazu, daki atletizmini saha dışına taşıdı. Fransız eski futbolcu Brezilya menşeili Jiu Jitsu dövüş unun ustası oldu. Lizarazu 2009 yılında Avrupa şampiyonu oldu.

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u bırakan yıldızların ilginç leri!
Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri!

THOMAS GRAVESEN: POKER OYUNCUSU


Real Madrid, Everton ve Celtic gibi takımlarda forma giyen Thomas Gravesen, 32 yaşında u bıraktı ve poker oyuncusu oldu. Las Vegas'a taşınan Gravesen şu anda profesyonel bir poker oyuncusu.

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u bırakan yıldızların ilginç leri!
Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri!

BARRY HORNE - ÖĞRETMEN

Liverpool Üniversitesi kimya mezunu olan eski Gallerli milli cu Barry Horne, futbol yaşamını noktalamasının ardından Chester'da kimya öğretmeni oldu.

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u bırakan yıldızların ilginç leri!
Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri!

FRANK LEBOUEF - AKTÖR


Chelsea ve Marsilya'da oynayan Frank Lebouef, u bıraktıktan sonra film sektörüne girdi. Jason Statham ve Steve Jones gibi ünlülerin bulunduğu amatör takım Hollywood United FC'de boy gösteren Lebouef, Oscar adayı The Theory of Everything isimli filmde, Stephen Hawking'e bir daha yürüyemeyeceğini söyleyen doktor rolünü canlandırdı.


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