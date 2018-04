Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri!

FRANK LEBOUEF - AKTÖR



Chelsea ve Marsilya'da oynayan Frank Lebouef, futbolu bıraktıktan sonra film sektörüne girdi. Jason Statham ve Steve Jones gibi ünlülerin bulunduğu amatör takım Hollywood United FC'de boy gösteren Lebouef, Oscar adayı The Theory of Everything isimli filmde, Stephen Hawking'e bir daha yürüyemeyeceğini söyleyen doktor rolünü canlandırdı.