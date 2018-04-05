Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri!

CESAR PRATES - PAPAZ



Cesar Prates, 2003-2004 sezonunda Galatasaray'da futbol kariyerini sürdürdükten sonra ülkesine dönen yıldız isim birçok farklı takımda görev aldı. Şimdi ise çok farklı bir alanda hayatına devam ediyor. Brezilyalı eski oyuncu, futbol kariyerinin ardından bir katolik kilisesinde papaz olarak görev yapıyor.

