Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri!

Dünyaca ünlü futbolcular, kariyerlerini noktaladıktan sonra enteresan meslekler seçebiliyor. İşte en sıra dışı kariyer değişimleri... CESAR PRATES - PAPAZ Cesar Prates, 2003-2004 sezonunda Galatasaray'da futbol kariyerini sürdürdükten sonra ülkesine dönen yıldız isim birçok farklı takımda görev aldı. Şimdi ise çok farklı bir alanda hayatına devam ediyor. Brezilyalı eski oyuncu, futbol kariyerinin ardından bir katolik kilisesinde papaz olarak görev yapıyor. ESKİ GALATASARAYLI GOL KRALI TARIK HODZIC: KÖFTECİ FABIEN BARTHEZ: MOTOR SPORLARI Futbola 2006'da veda eden Barthez, 2007'de motosporlarına gönül verdi. 2008'de Porsche Matmut Carrera Kupası ile motor sporları kariyerinin ilk adımlarını attı ve 2009'da gösterdiği performansla Fransa'nın en önemli motor sporları organizasyonlarından olan Fransa GT Şampiyonası'na adını yazdırdı. BIXENTE LIZARAZU: JIU JITSU USTASI Dünya Kupası sahibi Bixente Lizarazu, futboldaki atletizmini saha dışına taşıdı. Fransız eski futbolcu Brezilya menşeili Jiu Jitsu dövüş sporunun ustası oldu. Lizarazu 2009 yılında Avrupa şampiyonu oldu. THOMAS GRAVESEN: POKER OYUNCUSU Real Madrid, Everton ve Celtic gibi takımlarda forma giyen Thomas Gravesen, 32 yaşında futbolu bıraktı ve poker oyuncusu oldu. Las Vegas'a taşınan Gravesen şu anda profesyonel bir poker oyuncusu. BARRY HORNE - ÖĞRETMEN Liverpool Üniversitesi kimya mezunu olan eski Gallerli milli futbolcu Barry Horne, futbol yaşamını noktalamasının ardından Chester'da kimya öğretmeni oldu. FRANK LEBOUEF - AKTÖR Chelsea ve Marsilya'da oynayan Frank Lebouef, futbolu bıraktıktan sonra film sektörüne girdi. Jason Statham ve Steve Jones gibi ünlülerin bulunduğu amatör takım Hollywood United FC'de boy gösteren Lebouef, Oscar adayı The Theory of Everything isimli filmde, Stephen Hawking'e bir daha yürüyemeyeceğini söyleyen doktor rolünü canlandırdı.