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4 isimden beklediği dönüşü alamadı! İşte o isimler...

Son dakika Galatasaray haberleri... Corona virüsü dolayısıyla Avrupa kulüpleri gibi Galatasaray da futbolcu maaşlarında indirime gitmek istiyor. Sarı kırmızılı yönetime Muslera ve Selçuk İnan dışında olumlu geri dönüş yapan henüz olmadı. Süreç böyle devam ederse Aslan'da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 11:29
Galatasaray 4 isimden beklediği dönüşü alamadı! İşte o isimler...

Tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen corona virüsü futbolu da vurdu. Avrupa'nın birçok ligi ertelenirken, kulüpler mali anlamda sıkıntıya girdi.

Galatasaray 4 isimden beklediği dönüşü alamadı! İşte o isimler...

Mali anlamda sorun yaşayan takımlardan biri de oldu. Öyle ki yaptığı açıklamada, '''de corona virüsün en fazla etkilenen takımlardan biriyiz'' açıklamasını yapmıştı.


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Galatasaray 4 isimden beklediği dönüşü alamadı! İşte o isimler...

Corona virüsünün etkilerini en aza indirmegemek için kolları sıvayan sarı-kırmızılı kurmaylar, futbolcu maaşlarında indirime gidilmesine karar verdi.

Galatasaray 4 isimden beklediği dönüşü alamadı! İşte o isimler...

Yüksek ücret alan oyuncularından 'feda' yapmasını isteyen yönetimi 2 isim haricinde beklediği dönüşü alamadı.

Galatasaray 4 isimden beklediği dönüşü alamadı! İşte o isimler...

Milliyet'in haberine göre, 'da feda krizi tırmanıyor. ve Muslera dışında diğer oyunculardan ses çıkmamasından rahatsız olan sarı-kırmızılılar, radikal kararlar alabilecek.

Galatasaray 4 isimden beklediği dönüşü alamadı! İşte o isimler...

Cimbom'da, feda konusunda krizin merkezinde 4 isim bulunduğu öğrenildi. Bunlar, Falcao, , Feghouli ve Emre Akbaba...


Galatasaray 4 isimden beklediği dönüşü alamadı! İşte o isimler...

Bunun nedeni ise bu oyuncuların aldıkları yüksek ücretler ve sözleşmelerinin devam etmesi...


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