Haberler Galeri Galatasaray 4 isimden beklediği dönüşü alamadı! İşte o isimler...

Galatasaray 4 isimden beklediği dönüşü alamadı! İşte o isimler...

Son dakika Galatasaray haberleri... Corona virüsü dolayısıyla Avrupa kulüpleri gibi Galatasaray da futbolcu maaşlarında indirime gitmek istiyor. Sarı kırmızılı yönetime Muslera ve Selçuk İnan dışında olumlu geri dönüş yapan henüz olmadı. Süreç böyle devam ederse Aslan'da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. İşte o isimler...