Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın izle bilgileri: Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.04.2023 18:26 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 18:27

Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın izle bilgileri: Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın bilgileri sıklıkla araştırılıyor. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Adana Demirspor'u Nef Stadyumu'nda konuk edecek. Zirvedeki Galatasaray, liderliğini devam ettirmek isteyecek. Maçı takip etmek isteyenler, "Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. GS ADS maçı Beinsports 1 canlı izle ekranı üzerinden anlık olarak takip edilebilir. Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı izle ekranı

Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın izle bilgileri: Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, şifresiz mi yayınlanacak soruşu yanıt arıyor. Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11ler sıklıkla araştırılıyor. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği maç beinsports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı izle

Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın izle bilgileri: Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında güçlü Akdeniz ekibi Adana Demirspor'u konuk edecek.

Merak konusu olan Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili detaylar şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın izle bilgileri: Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı, 1 Nisan 2023 Cumartesi günü (bugün) Nef Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın izle bilgileri: Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği Galatasaray Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray, Adana Demirspor maçını yaptıktan sonra 28. haftayı bay geçecek.

Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın izle bilgileri: Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Semih, Mert, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Akintola, Emre Akbaba, Onyekuru, Ndiaye.

SON DAKİKA