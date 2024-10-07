Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri GALATASARAY - ALANYASPOR YAZAR YORUMLARI | Ahmet Çakar, Mertens’in pozisyonuna son noktayı koydu! Herkes o anı konuşmuştu
Giriş Tarihi: 07.10.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 07:19

GALATASARAY - ALANYASPOR YAZAR YORUMLARI | Ahmet Çakar, Mertens’in pozisyonuna son noktayı koydu! Herkes o anı konuşmuştu

GALATASARAY - ALANYASPOR YAZAR YORUMLARI | Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u ağırladı. Zorlu geçen mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılan Aslan, milli araya lider olarak girdi. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Bülent Timurlenk, Mustafa Çulcu, Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi. Ahmet Çakar maça damga vuran Mertens ile Augusto arasında yaşanan pozisyon için son noktayı koydu. İşte son dakika haberinin detayları…

GALATASARAY - ALANYASPOR YAZAR YORUMLARI | Ahmet Çakar, Mertens’in pozisyonuna son noktayı koydu! Herkes o anı konuşmuştu

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray liderliğini sürdürdü. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Bülent Timurlenk, Mustafa Çulcu, kritik karşılaşmayı kaleme aldı. Ahmet Çakar çok tartışılan Mertens - Augusto pozisyonu için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Galatasaray Alanyaspor yazar yorumları ve tüm detaylar…

GALATASARAY - ALANYASPOR YAZAR YORUMLARI | Ahmet Çakar, Mertens’in pozisyonuna son noktayı koydu! Herkes o anı konuşmuştu

LEVENT TÜZEMEN: YUNUS AKGÜN KABINA SIĞMIYOR

Rigas maçının kadrosunu Okan Buruk, "Size güveniyorum, Alanya maçını çıkın oynayın, kazanın ve taraftarınıza kendinizi affettirin" anlayışı ile sahaya sürdü. Kadroda tek fark Muslera'nın geri dönüşüydü. 60 dakika boyunca G.Saray çok iyi oynamamasına rağmen istekli ve coşkuluydu. Oyunun kontrolü G.Saray'daydı. Alanyaspor kalecisi Ertuğrul ciddi pozisyonları kurtardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GALATASARAY - ALANYASPOR YAZAR YORUMLARI | Ahmet Çakar, Mertens’in pozisyonuna son noktayı koydu! Herkes o anı konuşmuştu

Yunus'un kabına sığamaması, istekli hali, G.Saray'ın hücumda etkili olmasını sağladı. Sara'nın enfes pasında Yunus'un topu kontrol etmesi ve yaptığı aşırtma ile golü atması alkışlanacak güzellikteydi. Eğer Barış, Mertens, Sara final paslarında topun şiddetini ayarlayabilselerdi G.Saray skor zenginliği yaşayabilirdi.

GALATASARAY - ALANYASPOR YAZAR YORUMLARI | Ahmet Çakar, Mertens’in pozisyonuna son noktayı koydu! Herkes o anı konuşmuştu

Özellikle Barış Alper'de çok ciddi düşüş var. Barış'ın ayakları ile beyni aynı frekansta buluşmuyor. Özellikle girdiği pozisyonlarda ille golü ben atayım saplantısından çıkamayıp pas vermeyi düşünmemesi İcardi ve Mertens'in gol atmalarını engelledi. Barış'ın gerçekten dinlenmeye ihtiyacı var. Türkiye'deki maçları izleyen Montella'nın, Barış'ın düşüşte olduğunu görmesine rağmen milli takıma çağırması bence hata.

GALATASARAY - ALANYASPOR YAZAR YORUMLARI | Ahmet Çakar, Mertens’in pozisyonuna son noktayı koydu! Herkes o anı konuşmuştu

G.Saraylı oyuncularda 60. dakikadan sonra ciddi bir yorgunluk gözlemledim. Bu durum, G.Saraylı oyuncularda gol yeme korkusu ile panik ve telaş yaratırken Alanya cesaretlenip daha fazla atak yaptı. Tabela üzerinden bakarsak G.Saray, önemli üç puan aldı. Milli maç arasının hem Okan Buruk hem de G.Saraylı oyunculara toparlanmaları ve yeniden ritim yakalama adına bir şans olacaktır.

SON DAKİKA