Giriş Tarihi: 07.10.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
07:19
GALATASARAY - ALANYASPOR YAZAR YORUMLARI | Ahmet Çakar, Mertens’in pozisyonuna son noktayı koydu! Herkes o anı konuşmuştu
GALATASARAY - ALANYASPOR YAZAR YORUMLARI | Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u ağırladı. Zorlu geçen mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılan Aslan, milli araya lider olarak girdi. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Bülent Timurlenk, Mustafa Çulcu, Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi. Ahmet Çakar maça damga vuran Mertens ile Augusto arasında yaşanan pozisyon için son noktayı koydu. İşte son dakika haberinin detayları…