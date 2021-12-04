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Giriş Tarihi: 04.12.2021 00:59 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 00:59

Galatasaray Altay maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Altay maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig 15. Hafta maçları kapsamında Galatasaray, sahasında Altay'ı konuk edecek. Avrupa Ligi'nde son grup maçında Lazio ile karşılaşacak olan Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar ligde çıkacağı Altay maçında kazanan taraf olmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise "Galatasaray Altay maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Galatasaray Altay maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Galatasaray Altay maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Altay maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, Süper Lig 15. Haftada Altay ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi grup mücadelelerinde yenilgisiz gidişini sürdüren sarı-kırmızılılar, ligde evinde oynayacağı karşılaşmanın galibi olmayı istiyor. Diğer yandan mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler Galatasaray Altay maçı canlı yayın kanalı bilgilerini öğrenmek isteyerek "Galatasaray Altay maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

GALATASARAY ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Galatasaray - Altay maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

Galatasaray Altay maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Altay maçı ne zaman, saat kaçta?
  • Galatasaray Altay maçı 4 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.
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Galatasaray Altay maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Altay maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY, ALTAY MAÇINA HAZIR

Spor Toto Süper Lig'in 15. Haftasında bugün Altay'ı ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Galatasaray Altay maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Altay maçı ne zaman, saat kaçta?

Dar alanda top kapma ve pas çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu ifade edildi. Antrenmanın soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Altay müsabakası, bugün saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray Altay maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Altay maçı ne zaman, saat kaçta?
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