Galatasaray Altay maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Altay maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig 15. Hafta maçları kapsamında Galatasaray, sahasında Altay'ı konuk edecek. Avrupa Ligi'nde son grup maçında Lazio ile karşılaşacak olan Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar ligde çıkacağı Altay maçında kazanan taraf olmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise "Galatasaray Altay maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Galatasaray Altay maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.