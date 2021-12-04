Galatasaray Altay maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Altay maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, Süper Lig 15. Haftada Altay ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi grup mücadelelerinde yenilgisiz gidişini sürdüren sarı-kırmızılılar, ligde evinde oynayacağı karşılaşmanın galibi olmayı istiyor. Diğer yandan mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler Galatasaray Altay maçı canlı yayın kanalı bilgilerini öğrenmek isteyerek "Galatasaray Altay maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

GALATASARAY ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Galatasaray - Altay maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;