Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray – Anadolu Efes yarı final 3. maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 30.05.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 15:45

Galatasaray – Anadolu Efes yarı final 3. maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Dün oynanan maçı Anadolu Efes kazandı ve seri 1 – 1'e geldi. ING Basketbol Ligi yarı final 3. maçı Galatasaray'ın evinde oynanacak. Anadolu Efes evinde kaybetmesiyle birlikte ev sahibi avantajını kaybetmiş oldu. Fenerbahçe bu akşam kazanırsa finale çıkan ilk takım olacak. Vatandaşlar da Galatasaray – Anadolu Efes yarı final 3. maçı ne zaman sorusunu soruyor. Bazı maçlar TRT SPOR'dan yayınlanırken, bazılarıysa TIVUBU Spor üzerinden yayınlanmaktadır. Peki, Galatasaray – Anadolu Efes yarı final 3. maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar…

Galatasaray – Anadolu Efes yarı final 3. maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Süper Lig yarı final eşleşmeleri devam ediyor. Seride durumu 1 – 1'e getiren Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, seriye tutunmayı başardı. Finale çıkmak isteyen iki takım da tüm güçlerini ortaya koyacaklar. Anadolu Efes kazanırsa ev sahibi avantajını yeniden alacakken, Galatasaray kazanırsa seriyi bitirmek için kendi evinde tekrar oynaması gerekecek. Peki, Galatasaray – Anadolu Efes maçı ne zaman? İşte detaylar…

Galatasaray – Anadolu Efes yarı final 3. maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

GALATASARAY – ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig yarı final maçı yarın 31 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak. Maçın saat 20.30 olarak belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray – Anadolu Efes yarı final 3. maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

GALATASARAY – ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Anadolu Efes maçı Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. Maç şifreli olarak gösterilecek.

Galatasaray – Anadolu Efes yarı final 3. maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Galatasaray – Anadolu Efes yarı final 3. maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
SON DAKİKA