Giriş Tarihi: 30.05.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 15:45

Galatasaray – Anadolu Efes yarı final 3. maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Dün oynanan maçı Anadolu Efes kazandı ve seri 1 – 1'e geldi. ING Basketbol Ligi yarı final 3. maçı Galatasaray'ın evinde oynanacak. Anadolu Efes evinde kaybetmesiyle birlikte ev sahibi avantajını kaybetmiş oldu. Fenerbahçe bu akşam kazanırsa finale çıkan ilk takım olacak. Vatandaşlar da Galatasaray – Anadolu Efes yarı final 3. maçı ne zaman sorusunu soruyor. Bazı maçlar TRT SPOR'dan yayınlanırken, bazılarıysa TIVUBU Spor üzerinden yayınlanmaktadır. Peki, Galatasaray – Anadolu Efes yarı final 3. maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar…