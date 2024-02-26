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Giriş Tarihi: 26.02.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 14:27

GALATASARAY ANTALYASPOR CANLI İZLE: beIN Sports 1 canlı yayın ekranı ile Galatasaray Antalyaspor maçı izle

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı devam ediyor. Futbolseverler Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle araştırmalarına başladı. Avrupa macerasını Sparta Prag karşısında aldığı ağır mağlubiyetle sonlandıran sarı kırmızılı temsilcimiz Antalyaspor karşısında mutlak galibiyet istiyor. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadele beIN Sports 1 canlı yayın ekranından takip edilecek. Karşılaşmaya kısa bir süre kala Galatasaray Antalyaspor canlı izle ekranında mesai başladı. İşte, GS maçı canlı izle ekranı ve maça dair detaylar…

GALATASARAY ANTALYASPOR CANLI İZLE: beIN Sports 1 canlı yayın ekranı ile Galatasaray Antalyaspor maçı izle

Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle ekranı başında mesai başladı. Okan Buruk'un öğrencileri Sergen Yalçın'ın takımına karşı kazanmak ve birincilik koltuğunu kaptırmak istemiyor. Abdulkadir Bitigen yöneteceği mücadelede sarı kırmızılılar taraftarına ev sahipliğindeki karşılaşmada galibiyet yaşatmak istiyor. beIN Sports 1 canlı yayın ekranında Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izlenecek. İşte Galatasaray Antalyaspor canlı izle ve ayrıntılar.

GALATASARAY ANTALYASPOR CANLI İZLE: beIN Sports 1 canlı yayın ekranı ile Galatasaray Antalyaspor maçı izle

GALATASARAY- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Antalyaspor maçı 26 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak.

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GALATASARAY ANTALYASPOR CANLI İZLE: beIN Sports 1 canlı yayın ekranı ile Galatasaray Antalyaspor maçı izle

GALATASARAY- ANTALYASPOR MAÇI CANLI YAYIN KANALI

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://beinsports.com.tr/

GALATASARAY ANTALYASPOR CANLI İZLE: beIN Sports 1 canlı yayın ekranı ile Galatasaray Antalyaspor maçı izle

MUHTEMEL İLK 11
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

GALATASARAY ANTALYASPOR CANLI İZLE: beIN Sports 1 canlı yayın ekranı ile Galatasaray Antalyaspor maçı izle

Ligde geride kalan 26 müsabakada 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliği aldığı haftada Galatasaray taraftarı önünde Antalyaspor'u mağlup ederek koltuğunu korumak istiyor.

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