GALATASARAY ANTALYASPOR CANLI İZLE: beIN Sports 1 canlı yayın ekranı ile Galatasaray Antalyaspor maçı izle

Ligde geride kalan 26 müsabakada 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliği aldığı haftada Galatasaray taraftarı önünde Antalyaspor'u mağlup ederek koltuğunu korumak istiyor.