Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
09:44
Galatasaray- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 27. hafta maçları
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçları tam sürat devam ediyor. Avrupa macerasını noktalayan Galatasaray bu akşam Antalyaspor'u konuk edecek. Okan Buruk yönetimindeki sarı kızmalılar Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor karşısında kazanmak istiyor. Abdulkadir Bitigen yöneteceği mücadele öncesi maçın günü, saati ve yayın kanalı merak edildi. Peki, Galatasaray- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın detayları….