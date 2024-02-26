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Haberler Galeri Galatasaray- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 27. hafta maçları
Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 09:44

Galatasaray- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 27. hafta maçları

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçları tam sürat devam ediyor. Avrupa macerasını noktalayan Galatasaray bu akşam Antalyaspor'u konuk edecek. Okan Buruk yönetimindeki sarı kızmalılar Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor karşısında kazanmak istiyor. Abdulkadir Bitigen yöneteceği mücadele öncesi maçın günü, saati ve yayın kanalı merak edildi. Peki, Galatasaray- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın detayları….

Galatasaray- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 27. hafta maçları

Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Süper Lig'de 27. haftaya lider giren Galatasaray, bu akşam kendi sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sparta Prag karşısında aldığı mağlubiyeti taraftarına unutturmak isteyen sarı kırmızılılar Antalyaspor karşısında mutlak galibiyet istiyor. Peki Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve maça dair detaylar.

Galatasaray- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 27. hafta maçları

GALATASARAY- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Antalyaspor maçı 26 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak.

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Galatasaray- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 27. hafta maçları

GALATASARAY- ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

Galatasaray- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 27. hafta maçları

MUHTEMEL İLK 11
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Galatasaray- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 27. hafta maçları

GALATASARAY PUAN KAYBETMEK İSTEMİYOR!

Kritik mücadele öncesinde haftaya topladığı 69 puanla birinci giren Galatasaray'ın en yakın takipçisi ise 67 puanla Fenerbahçe oldu. Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı ağırlayacağı haftada puan kaybetmek istemiyor.

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