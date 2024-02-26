Galatasaray- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 27. hafta maçları

Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Süper Lig'de 27. haftaya lider giren Galatasaray, bu akşam kendi sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sparta Prag karşısında aldığı mağlubiyeti taraftarına unutturmak isteyen sarı kırmızılılar Antalyaspor karşısında mutlak galibiyet istiyor. Peki Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve maça dair detaylar.