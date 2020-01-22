Galatasaray Avusturyalı stoperle anlaşma sağladı

4 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemine hızlı giriş yapan ve Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ile Jesse Sekidika tranferini peş peşe açıklayan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Christian Luyindama'nın sezonu kapaması sonrası stoper transferine ağırlık veren sarı kırmızılılar, aradığı oyuncuyu Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) buldu. Avusturyalı futbolcuyla prensipte anlaşan Galatasaray'ın transferi kısa süre içinde resmiyete bindirmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 22.01.2020
02:25
Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
08:07
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