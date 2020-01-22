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Avusturyalı stoperle anlaşma sağladı

4 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemine hızlı giriş yapan ve Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ile Jesse Sekidika tranferini peş peşe açıklayan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Christian Luyindama'nın sezonu kapaması sonrası stoper transferine ağırlık veren sarı kırmızılılar, aradığı oyuncuyu Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) buldu. Avusturyalı futbolcuyla prensipte anlaşan Galatasaray'ın transferi kısa süre içinde resmiyete bindirmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 22.01.2020 02:25 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 08:07
Galatasaray Avusturyalı stoperle anlaşma sağladı

Christian Luyindama'nın Demokratik Kongo Milli Takımı ile çıktığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatması nedeniyle stoper arayan , Aleksandar Dragovic'in transferini bitirmek için artık gün sayıyor.

Galatasaray Avusturyalı stoperle anlaşma sağladı

Roma'dan Mert Çetin, Sampdoria'dan Murillo ile yakından ilgilenen sarı-kırmızılı ekip, son olarak Villarreal'den Funes Mori ile anılmıştı. Cimbom'un asıl hedefinin ise Aleksandar Dragovic olduğu ortaya çıktı.

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Galatasaray Avusturyalı stoperle anlaşma sağladı

Bayer Leverkusen'den izin alan 'ın Alman ekibinde fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

Galatasaray Avusturyalı stoperle anlaşma sağladı

HANEDAR İŞBAŞINDA

Dragovic'in, " gibi marka olmuş, birbirinden değerli oyuncuları bulunan bir takımda oynamayı çok isterim" dediği ifade edildi. Şimdi sıra Leverkusen'e gelirken idari menajer Şükrü Hanedar'ın görüşmelerini sürdürdüğü ve her an anlaşma sağlanabileceği bildirildi.

Galatasaray Avusturyalı stoperle anlaşma sağladı

Dragovic'i 1.5 yıllığına kadrosuna katmayı planlayan Cimbom'un yarım sezon için 500 bin olmak üzere 1.5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Galatasaray Avusturyalı stoperle anlaşma sağladı

SON 3 MAÇTA 16 DAKİKA OYNADI

Dragovic bu sezon Bundesliga'da 8 maçta forma şansı bulabildi. Gol ya da asist üretemedi. Hertha Berlin maçında kadroya alınmayan Avusturyalı stoper Mainz karşısında 16 dakika oynadı.

Galatasaray Avusturyalı stoperle anlaşma sağladı

Leverkusen'in Paderborn'u 4-1 yendiği son karşılaşmada ise kadroda yer aldı ama maçı kulübede tamamladı.

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