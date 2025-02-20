Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray UEFA maçı muhtemel 11’ler

Galatasaray - AZ Alkmaar rövanşında geri sayım başladı. İlk maçta Roland Sallai ile 1 gol kaydeden sarı kırmızılı takımda Kaan Ayhan'da kırmızı kart görmüştü. Morata'nın da sakatlanmasıyla biten maç hayal kırıklığı yaratırken temsilcimiz ligde kalmak adına sınırları zorlayacak. Peki; UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?