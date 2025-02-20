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Haberler Galeri Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray UEFA maçı muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:10

Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray UEFA maçı muhtemel 11'ler

Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı için nefesler tutuldu. İlk maçta beklediği avantajı yakalayamayan sarı kırmızılılar 4-1 skorla tur atlama ihtimalini oldukça zora soktu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off aşamasından çıkmak isteyen takım maçı uzatmalara taşımak istiyor. Öte yandan yeni transfer Morata'nın sakatlığı da gündemde. Okan Buruk'un ilk 11 kararı merak ediliyor. Peki; RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Galatasaray nasıl tur atlar? İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray UEFA maçı muhtemel 11’ler

Galatasaray - AZ Alkmaar rövanşında geri sayım başladı. İlk maçta Roland Sallai ile 1 gol kaydeden sarı kırmızılı takımda Kaan Ayhan'da kırmızı kart görmüştü. Morata'nın da sakatlanmasıyla biten maç hayal kırıklığı yaratırken temsilcimiz ligde kalmak adına sınırları zorlayacak. Peki; UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray UEFA maçı muhtemel 11’ler

GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN?

Rams Park'ın ev sahipliğinde oynanacak Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı 20 Şubat bugün gerçekleşecek. Heyecan dolu mücadele saatler 20.45'i gösterdiğinde başlayacak.

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Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray UEFA maçı muhtemel 11’ler

GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off karşılaşması TRT 1 ekranlarında yayımlanacak.

Galatasaray maçının hemen ardından Fenerbahçe'nin Anderlecht ile olan karşılaşması canlı yayında takip edilecek.

Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray UEFA maçı muhtemel 11’ler

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray, 4 farklı galibiyet etmesi halinde tur atlayacak. Maçın 3 faklı bitmesi halinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Diğer tüm ihtimallerde Galatasaray lige veda edecek.

Maçta Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.

Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray UEFA maçı muhtemel 11’ler

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Berkan, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış, Yunus, Osimhen

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Goes, Penetra, Maikuma, Moller Wolfe, Koopmeiners, Claise, Mijnans, Lahdo, Poku, Parrott

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