Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
09:10
Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray UEFA maçı muhtemel 11'ler
Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı için nefesler tutuldu. İlk maçta beklediği avantajı yakalayamayan sarı kırmızılılar 4-1 skorla tur atlama ihtimalini oldukça zora soktu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off aşamasından çıkmak isteyen takım maçı uzatmalara taşımak istiyor. Öte yandan yeni transfer Morata'nın sakatlığı da gündemde. Okan Buruk'un ilk 11 kararı merak ediliyor. Peki; RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Galatasaray nasıl tur atlar? İşte muhtemel 11'ler...