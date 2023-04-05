Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 11:21

Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri başladı ve Sivasspor'dan sonra ilk yarı finalist Ankaragücü oldu. Nef Stadyumu'nda oynanacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Maçı takip etmek isteyenler, "Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Okan Kuruk seneyi iki kupayla bitirmek isterken, bu sene kötü yenilgi alan Başakşehir'de Emre Belezoğlu intikam istiyor. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar

Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesinde Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. İki İstanbul ekibi kupanın favorileri arasında yer alıyor. Bu noktada maçı izlemek isteyen vatandaşlar, "Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte Galatasaray Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri

Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı saat 20.30'ta oynanacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak maçı Kadir Sağlam yönetecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç A Spor'da şifresiz yayımlanacak.

Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray:

Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Zaniolo, Mertens, Kerem, Icardi

Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir:

Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Szysz, Figueiredo, Serdar

SON DAKİKA