Giriş Tarihi: 05.04.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 11:21

Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri başladı ve Sivasspor'dan sonra ilk yarı finalist Ankaragücü oldu. Nef Stadyumu'nda oynanacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Maçı takip etmek isteyenler, "Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Okan Kuruk seneyi iki kupayla bitirmek isterken, bu sene kötü yenilgi alan Başakşehir'de Emre Belezoğlu intikam istiyor. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar