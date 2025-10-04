Giriş Tarihi: 04.10.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 09:33
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri! Dev derbi saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide lider Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak RAMS Park'taki mücadele öncesinde teknik direktörler Okan Buruk ve Sergen Yalçın sahaya süreceği kadroları şekillendirdi. Diğer yandan karşılaşma, Mauro Icardi için özel bir anlam taşırken, bazı oyuncular için de ilklere sahne olacak. İşte detaylar...