Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri! Dev derbi saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 04.10.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 09:33

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri! Dev derbi saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide lider Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak RAMS Park'taki mücadele öncesinde teknik direktörler Okan Buruk ve Sergen Yalçın sahaya süreceği kadroları şekillendirdi. Diğer yandan karşılaşma, Mauro Icardi için özel bir anlam taşırken, bazı oyuncular için de ilklere sahne olacak. İşte detaylar...

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri! Dev derbi saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide bugün Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'a kozlarını paylaşacak.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri! Dev derbi saat kaçta ve hangi kanalda?

beIN SPORTS'tan yayınlanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Binici ikilisi üstlenecek. Çağdaş Altay ise, müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri! Dev derbi saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de son 3 sezon şampiyon olarak önemli başarı elde eden sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibinin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri! Dev derbi saat kaçta ve hangi kanalda?

Ligde 1 maçı eksik Beşiktaş, 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 12 puan topladı. Siyah-beyazlılar, haftaya 5. sırada girdi.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri! Dev derbi saat kaçta ve hangi kanalda?

SANCHEZ KART SINIRINDA

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, bugünkü derbide kart görmesi halinde 9. haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri! Dev derbi saat kaçta ve hangi kanalda?

İÇ SAHADA SON 8 MAÇTA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Galatasaray, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 8 derbide 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşarken hiç mağlup olmadı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri! Dev derbi saat kaçta ve hangi kanalda?

GEÇEN SEZONKİ DERBİLER

Beşiktaş, Galatasaray ile geçen sezon oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet aldı. Siyah-beyazlı takım, ligde deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olurken, sahasındaki mücadeleyi ise aynı skorla kazandı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri! Dev derbi saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, geçen sezon başında oynanan Süper Kupa maçında ise rakibini 5-0 gibi farklı bir sonuçla geçmeyi başararak kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri! Dev derbi saat kaçta ve hangi kanalda?

ICARDİ İÇİN ÖZEL MAÇ

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bugünkü müsabakada fileleri havalandırması durumunda sarı-kırmızılı formayla Beşiktaş'a en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri! Dev derbi saat kaçta ve hangi kanalda?

İLK KEZ DERBİ HEYECANI YAŞAYACAKLAR

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Metehan Baltacı, Ismail Jacobs ile Yusuf Demir, şans bulursa ilk kez Galatasaray formasıyla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri! Dev derbi saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş'ta ise; David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Jota Silva'nın yanı sıra altyapıdan yetişen isimler Devrim Şahin ve Kartal Kayra Yılmaz, forma giymeleri durumunda siyah-beyazlı takımla ilk kez sarı-kırmızılılara rakip olacak.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri! Dev derbi saat kaçta ve hangi kanalda?

EKSİKLER

Sarı-kırmızılı ekip, derbiye tam kadro çıkacak. Beşiktaş'ta ise 4 oyuncunun tedavilerine devam ediliyor. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı süren Demir Ege Tıknaz, derbide forma giyemeyecek.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri! Dev derbi saat kaçta ve hangi kanalda?

ABRAHAM MAÇ SAATİ BELLİ OLACAK

Öte yandan, dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın yanı sıra Kocaelispor karşılaşmasında omzu çıkan Tammy Abraham'ın derbide oynayıp oynamayacağına bugün yapılacak son çalışmanın ardından karar verilecek.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri! Dev derbi saat kaçta ve hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER:

GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Singo, Lemina, Torreira, İlkay, Barış, Yunus, Osimhen.

BEŞİKTAŞ: Mert, Jurasek, Emirhan, Djalo, Gökhan, Ndidi, Orkun, Rafa, Cerny, Jota, El Bilal (Abraham)