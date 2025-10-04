Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri! Dev derbi saat kaçta ve hangi kanalda?

İLK KEZ DERBİ HEYECANI YAŞAYACAKLAR

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Metehan Baltacı, Ismail Jacobs ile Yusuf Demir, şans bulursa ilk kez Galatasaray formasıyla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.