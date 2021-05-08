Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı saat kaçta, ne zaman? GS BJK canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 08.05.2021 01:52 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 02:03

maçı hangi kanalda? , ? canlı yayın kanalı

'in 40. Haftası derbi mücadelesine sahne oluyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen , 75 puanla 3. sırada yer alan 'a konuk oluyor. Son 5 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen her iki takım da galip gelmek ve ligin bitmesine az bir zaman kala hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Öte yandan heyecanlı geçmesi beklenen derbisini izlemek ve tarihi anlara tanık olmak isteyen futbolseverler maçı hangi kanalda, saat kaçta, ? soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak edilen Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtları ve maça ilişkin tüm detaylar.

Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı saat kaçta, ne zaman? GS BJK canlı yayın kanalı

Spor Toto 'de 40. Hafta maçları bugün oynanacak. Haftanın en önemli kırılma noktası olacak olan derbi mücadelesinde avantajlı olduğu şampiyonluk yolunda hata yapmamak, ise evinde oynayacağı müsabakada 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler ise maçı hangi kanalda, saat kaçta, ? soruları üzerinde yoğun araştırmalarına devam ediyor.

Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı saat kaçta, ne zaman? GS BJK canlı yayın kanalı

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

derbisi saat ve canlı yayın kanalı detayları şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı saat kaçta, ne zaman? GS BJK canlı yayın kanalı
  • Spor Toto 40. Hafta - derbisinde ilk düdük 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 20:30'da çalacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'da oynanacak olan müsabakanın hakemliğini Cüneyt Çakır üstlenirken, mücadele beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı saat kaçta, ne zaman? GS BJK canlı yayın kanalı

GALATASARAY İLE BEŞİKTAŞ 349. RANDEVUDA

'in 40. haftasında karşı karşıya gelecek ile , tarihlerinde 349. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 122-112 üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı saat kaçta, ne zaman? GS BJK canlı yayın kanalı

'in 40. haftasındaki derbi mücadelesinde ile , bugün saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda siyah-beyazlılar 81 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar ise 75 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

SON DAKİKA