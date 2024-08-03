Giriş Tarihi: 03.08.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
17:02
Galatasaray Beşiktaş süper kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın kanal bilgisi!
Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek olan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetirken karşılaşmanın detayları da belli oldu. 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş süper kupa ile güzel bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Sezon için hazırlık maçlarını tamamlayan iki takımın mücadelesi bu akşam ekranlara geliyor. Galatasaray Beşiktaş maçının şifresiz yayımlanacağı kanal belli oldu. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle bilgisi!