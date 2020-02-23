Bir taraftar ise takımda sakatlığı yüzünden bu sezon istediği forma şansını bulamayan Falcao'yu eleştirdi. Ayrıca dostluk içinde bir maç olması dileğinde bulunan Galatasaraylı taraftar, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor hepsi dostlar. Saha dışında çay, kahve içiyorlar, dostlar ama bunu sahada da yapsınlar" diye konuştu.