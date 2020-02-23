Süper Lig'in 23'üncü haftasında bugün Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın galibiyet şansını iki takım taraftarları değerlendirdi. Zorlu derbi hakkında açıklamalarda bulunan taraftarlar, takımlarına güvenlerinin tam olduğunu belirttiler. Fenerbahçeli taraftarlar sahalarında sarı-kırmızılı takıma mağlup olmayacaklarını ve serinin devam edeceğini dile getirirken, teknik direktör Ersun Yanal'ın görevine devam etmesi gerektiğini ifade ettiler. Galatasaraylı taraftarlar ise derbide takımlarına güvendiklerini, yıllardır süren şansızlıklarına bu yıl son vereceklerine inandıklarını belirttiler. İşte o yorumlar...
Giriş Tarihi: 23.02.2020
11:32
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
11:33
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