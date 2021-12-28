Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) beşinci tur karşılaşmasında Galatasaray, evinde Denizlispor'u konuk ediyor. Avrupa Ligi'nde grup birincisi olarak tur atlayan ve Süper Lig'de son çıktığı maçtan galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)'da da aynı başarılı gidişi sürdürerek kupanın sahibi olmak istiyor.

GALATASARAY DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Denizlispor maçı canlı izleme kanalı ve tüm bilgiler şöyle;