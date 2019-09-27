Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'nin 11'i şekillenmeye başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'la zorlu bir derbi maça çıkacak. Türkiye'nin sonucu en çok merak edilen maçlarından biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç, beIN SPORTS HD 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sarı lacivertli ekip bu maç öncesi Süper Lig'de 10 puanla 2. sırada yer alıyor. Maç öncesi Fenerbahçe'nin 11'i de şekillenmeye başladı.