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derbisi öncesi 'nin 11'i şekillenmeye başladı

, 'in 6. haftasında 'la zorlu bir derbi maça çıkacak. Türkiye'nin sonucu en çok merak edilen maçlarından biri olan Galatasaray - derbisi, 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da Stadı'nda oynanacak. Hakem 'ın yöneteceği maç, beIN SPORTS HD 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sarı lacivertli ekip bu maç öncesi Süper Lig'de 10 puanla 2. sırada yer alıyor. Maç öncesi Fenerbahçe'nin 11'i de şekillenmeye başladı.

Giriş Tarihi: 27.09.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 16:02
Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'nin 11'i şekillenmeye başladı

, 'in 6. haftasında 'la zorlu bir derbi maça çıkacak. Türkiye'nin sonucu en çok merak edilen maçlarından biri olan Galatasaray - derbisi, 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da Stadı'nda oynanacak. Hakem 'ın yöneteceği maç, beIN SPORTS HD 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sarı lacivertli ekip bu maç öncesi Süper Lig'de 10 puanla 2. sırada yer alıyor. Maç öncesi Fenerbahçe'nin 11'i de şekillenmeye başladı.

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'nin 11'i şekillenmeye başladı

'de teknik direktör Ersun Yanal, sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olan deplasmanı için kadrosunu büyük ölçüde şekillendirdi.

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Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'nin 11'i şekillenmeye başladı

Sakatlığı bulunan futbolcular nedeniyle birkaç haftadır güçlük yaşayan teknik heyete, Emre, Isla ve Hasan Ali'den iyi haber geldi.

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'nin 11'i şekillenmeye başladı

Isla ve Hasan Ali'den özellikle Şilili oyuncunun takıma dönmeye tamamen hazır olduğu ancak kararı Ersun Yanal'ın vereceği ifade edildi.

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'nin 11'i şekillenmeye başladı

Hasan Ali'nin durumunun ise sahaya çıkmaya veya en azından 90 dakika oynamaya elverişli olmadığı öğrenildi.

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'nin 11'i şekillenmeye başladı

İyileşen ve takıma dönen Isla'nın görev alması halinde, taşlar yerinden oynayacak. Bu durumda Şilili futbolcu sağ bekteki yerini alacak.

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'nin 11'i şekillenmeye başladı

Haftalardır burada görev yapan Ozan Tufan orta sahaya geçecek, böyle bir seçim ise derbinin sürprizi olabilir.

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