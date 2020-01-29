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dördüncü transferini bitirdi! Yeni Aslan yarın geliyor

Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada 2 kritik galibiyet alan Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda çalışmalarında sona gelen Galatasaray; Onyekuru, Sekidika ve Saracchi transferinin ardından bir ismi daha kadrosuna katmak üzere. İşte o isim ve son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 13:27 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 13:58
Galatasaray dördüncü transferini bitirdi! Yeni Aslan yarın geliyor

'de son iki maçından iki galibiyet çıkaran 'da çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak devre arasına hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar dördüncü transferinde de sona geldi.

Galatasaray dördüncü transferini bitirdi! Yeni Aslan yarın geliyor

Christian Luyindama'nın Demokratik Kongo Milli Takımı ile çıktığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmasının ardından 'da stoper bölgesi için birçok ismin adı transferde geçmişti.

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Galatasaray dördüncü transferini bitirdi! Yeni Aslan yarın geliyor

'da ara döneminin başından beri ise ismi geçen tek bir futbolcu vardı: . 'in uzun süredir kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray dördüncü transferini bitirdi! Yeni Aslan yarın geliyor

Cimbom uzun zamandır milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor ancak bir türlü Roma'yı ikna edemiyordu. İtalyan ekibin, Atalanta'dan 21 yaşındaki stoper Roger İbanez'i 8+2 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralamasının ardından , için bir sorti daha yaptı ve bu kez amacına ulaştı.

Galatasaray dördüncü transferini bitirdi! Yeni Aslan yarın geliyor

İTALYA'DA ŞANS BULAMADI

Ancak bir şartla... , Mert'i 1.5 yıllığına istese de Roma sadece yarım sezonluğuna gönderdi. Ayrıca yapılan anlaşma gereği sözleşmeye satın alma opsiyonu da konulmadı.

Galatasaray dördüncü transferini bitirdi! Yeni Aslan yarın geliyor

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'nın ardından 'ın ara transferdeki 4. transferi olan 6 ay boyunca sarı-kırmızılı formayı giyecek. Bu sezon başında Roma'ya olan milli futbolcu, İtalyan ekibinde 5 maçta şans bulabildi ve sadece 220 dakika sahada kaldı.

Galatasaray dördüncü transferini bitirdi! Yeni Aslan yarın geliyor

YARIN GELİYOR

Murillo, Lyanco, Diego Angelo, Empereur, Dragovic gibi birçok isimle anılan , 'de karar kıldı. Yarın İstanbul'da olması beklenilen genç stoper, sağlık kontrolünden geçtikten sonra yarım sezonluk sözleşmeyi imza atacak.

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