Galatasaray dördüncü transferini bitirdi! Yeni Aslan yarın geliyor

Cimbom uzun zamandır milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor ancak bir türlü Roma'yı ikna edemiyordu. İtalyan ekibin, Atalanta'dan 21 yaşındaki stoper Roger İbanez'i 8+2 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralamasının ardından Galatasaray, Mert Çetin için bir sorti daha yaptı ve bu kez amacına ulaştı.