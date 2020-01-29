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Galeri Galatasaray dördüncü transferini bitirdi! Yeni Aslan yarın geliyor
Galatasaray dördüncü transferini bitirdi! Yeni Aslan yarın geliyor
Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada 2 kritik galibiyet alan Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda çalışmalarında sona gelen Galatasaray; Onyekuru, Sekidika ve Saracchi transferinin ardından bir ismi daha kadrosuna katmak üzere. İşte o isim ve son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 29.01.2020
13:27
Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
13:58
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Süper Lig'de son iki maçından iki galibiyet çıkaran Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak devre arasına hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar dördüncü transferinde de sona geldi.
Christian Luyindama'nın Demokratik Kongo Milli Takımı ile çıktığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmasının ardından Galatasaray'da stoper bölgesi için birçok ismin adı transferde geçmişti.
Galatasaray'da ara transfer döneminin başından beri ise ismi geçen tek bir futbolcu vardı: Mert Çetin. Fatih Terim'in uzun süredir kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...
Cimbom uzun zamandır milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor ancak bir türlü Roma'yı ikna edemiyordu. İtalyan ekibin, Atalanta'dan 21 yaşındaki stoper Roger İbanez'i 8+2 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralamasının ardından
Galatasaray, Mert Çetin için bir sorti daha yaptı ve bu kez amacına ulaştı.
İTALYA'DA ŞANS BULAMADI
Ancak bir şartla...
Galatasaray, Mert'i 1.5 yıllığına istese de Roma sadece yarım sezonluğuna gönderdi. Ayrıca yapılan anlaşma gereği sözleşmeye satın alma opsiyonu da konulmadı.
Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'nın ardından Galatasaray'ın ara transferdeki 4. transferi olan Mert Çetin 6 ay boyunca sarı-kırmızılı formayı giyecek. Bu sezon başında Roma'ya transfer olan milli futbolcu, İtalyan ekibinde 5 maçta şans bulabildi ve sadece 220 dakika sahada kaldı.
YARIN GELİYOR
Murillo, Lyanco, Diego Angelo, Empereur, Dragovic gibi birçok isimle anılan
Galatasaray, Mert Çetin'de karar kıldı. Yarın İstanbul'da olması beklenilen genç stoper, sağlık kontrolünden geçtikten sonra yarım sezonluk sözleşmeyi imza atacak.