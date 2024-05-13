Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? TFF açıkladı! GS-FB derbisinde geri sayım başladı…

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman sorusu 37. Hafta maç programının açıklanmasıyla yanıt buldu. TFF Süper Lig 37. hafta maç takvimi ile şampiyonluk yarışının iki ezeli rakibi sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?