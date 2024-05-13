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Haberler Galeri Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? TFF açıkladı! GS-FB derbisinde geri sayım başladı…
Giriş Tarihi: 13.05.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 10:00

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? TFF açıkladı! GS-FB derbisinde geri sayım başladı…

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in bitmesine 2 hafta kala şampiyonluk yarışında sarı lacivertli ekip Konyaspor deplasmanının berabere bitmesiyle zirvede 6 puan geriye düşmüştü. İki rakip arasında gerçekleşecek karşılaşmanın tarihi bekleniyordu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? TFF açıkladı! İşte, GS-FB derbi tarihi…

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? TFF açıkladı! GS-FB derbisinde geri sayım başladı…

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman sorusu 37. Hafta maç programının açıklanmasıyla yanıt buldu. TFF Süper Lig 37. hafta maç takvimi ile şampiyonluk yarışının iki ezeli rakibi sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? TFF açıkladı! GS-FB derbisinde geri sayım başladı…

GS-FB DERBİSİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI

Ligde 37. haftada yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Karşılaşma RAMS Park'ta gerçekleşecek.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? TFF açıkladı! GS-FB derbisinde geri sayım başladı…

DEPLASMAN TARAFTARI ALINACAK

Derbiye sayılı günler kala oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Valilik'ten yapılan açıklamada Fenerbahçe taraftarlarının da stadyuma alınacağı duyuruldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İl Spor Güvenlik Kurulu, 19.05.2024 Pazar günü Ali Sami Yen - Rams Park Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe maçına 2.400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir.

Misafir takım seyircisi, maçın oynanacağı Ali Sami Yen - Rams Park Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? TFF açıkladı! GS-FB derbisinde geri sayım başladı…

TFF 37. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın programı şu şekilde:

17 MAYIS CUMA:

17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)

19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? TFF açıkladı! GS-FB derbisinde geri sayım başladı…

19 MAYIS PAZAR:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

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