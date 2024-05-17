Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler: "Dzeko ve İsmail Kartal arasında..."

İSKENDER GÜNEN: Tarih bize gösterdi ki böylesi maçlarda sonucu bilmek kolay değil. Çünkü favori gösterilen takımların gerekli yeterliliği göstermediği ve sonucun aleyhine olduğu birçok karşılaşma var. Her ne kadar arada 6 puanlık fark da olsa, Galatasaray maçı kendi sahasında coşkulu taraftarı önünde oynayacak olsa da Fenerbahçeli oyuncuların motivasyon ve konsantrasyonlarının üst düzeyde olduğu gerçeğini kimse göz ardı etmemelidir.

