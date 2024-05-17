Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler: "Dzeko ve İsmail Kartal arasında..."

Giriş Tarihi: 17.05.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
10:53
Trendyol Süper Lig'de belki de şampiyonun belli olacağı derbiye 2 gün kaldı... Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'den en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde SABAH Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken ve İskender Günen, Galatasaray ve Fenerbahçe için çarpıcı yorumlar yaptı. Duayen isim Bülent Timurlenk, İsmail Kartal ve Dzeko için dikkat çeken bir yorum yaptı.