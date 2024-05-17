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Haberler Galeri Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler: "Dzeko ve İsmail Kartal arasında..."
Giriş Tarihi: 17.05.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 10:53

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler: "Dzeko ve İsmail Kartal arasında..."

Trendyol Süper Lig'de belki de şampiyonun belli olacağı derbiye 2 gün kaldı... Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'den en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde SABAH Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken ve İskender Günen, Galatasaray ve Fenerbahçe için çarpıcı yorumlar yaptı. Duayen isim Bülent Timurlenk, İsmail Kartal ve Dzeko için dikkat çeken bir yorum yaptı.

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Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler: Dzeko ve İsmail Kartal arasında...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Pazar günü RAMS Park'ta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan beraberlikle veya galibiyetle ayrılması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Zorlu derbi öncesi SABAH Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken ve İskender Günen çok çarpıcı yorumlar yaptı.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler: Dzeko ve İsmail Kartal arasında...

SORU: Pazar günü oynanacak derbide herkes Galatasaray'ı favori gösteriyor, sizce de öyle mi?

"SEYİRCİSİYLE FAVORİ GALATASARAY"

ÖMER ÜRÜNDÜL: Beraberliğin şampiyonluğa yetmesi nedeniyle Galatasaray'ın çok büyük moral avantajı var. Bir de arkasında coşkulu seyircisi olacağı için bence de favori Galatasaray. Fenerbahçe sahaya her şeyini yansıtıp, onur mücadelesi verecektir. Derbiyi kazanıp, prestiji kurtarmak bir numaralı düşünceleri olacaktır.

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Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler: Dzeko ve İsmail Kartal arasında...

"F.BAHÇE'NİN ÖNÜNDE 3 HANDİKAP VAR"

BÜLENT TİMURLENK: Derbinin Kadıköy'de olduğunu, Galatasaray'da Nelsson, Torreira ve Barış Alper'in sakat olduğunu ve Fenerbahçe'nin 6 puan önde olduğunu düşünün. Kim favori olur? Fenerbahçe… İsmail Kartal'ın takımında Becao, İsmail Yüksek ve İrfan Can gibi 3 kilit isim yok. Bu birinci handikap. İkincisi; maç RAMS Park'ta. Üçüncüsü ise ilk derbide kazanmak için hiçbir risk almayan Kartal'ın kazanmaktan başka çaresi olmadığı derbide bütün riskleri alırken vereceği açıklar.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler: Dzeko ve İsmail Kartal arasında...

İki camia da kongre kulisleri gölgesinde derbiye hazırlanıyor. Geçen sezon bu derbiye şampiyon çıkan, aynı zamanda "Geceden kalma" Galatasaray, bu kez şampiyonluğunu elbette ki bir beraberlikle elde etmek istemeyecektir taraftarı önünde. Fenerbahçe için galibiyet dört kulvardaki hayal kırıklığını gidermek için ilaç.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler: Dzeko ve İsmail Kartal arasında...

İSKENDER GÜNEN: Tarih bize gösterdi ki böylesi maçlarda sonucu bilmek kolay değil. Çünkü favori gösterilen takımların gerekli yeterliliği göstermediği ve sonucun aleyhine olduğu birçok karşılaşma var. Her ne kadar arada 6 puanlık fark da olsa, Galatasaray maçı kendi sahasında coşkulu taraftarı önünde oynayacak olsa da Fenerbahçeli oyuncuların motivasyon ve konsantrasyonlarının üst düzeyde olduğu gerçeğini kimse göz ardı etmemelidir.

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