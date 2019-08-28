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  • Galatasaray Finansal Fair Play problemini çözecek formülü buldu: Maicon!

problemini çözecek formülü buldu: !

, FFP sorununu çözmek için her türlü çareyi deniyor.

Yönetim, Brezilyalı stoper 'u 1.7 milyon Euro'ya kiralayan Al-Nasr Riyad'ın satın alma opsiyonunu hemen kullanmasını istedi.

İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 09:55
Galatasaray Finansal Fair Play problemini çözecek formülü buldu: Maicon!

, FFP sorununu çözmek için her türlü çareyi deniyor.

Yönetim, Brezilyalı stoper 'u 1.7 milyon Euro'ya kiralayan Al-Nasr Riyad'ın satın alma opsiyonunu hemen kullanmasını istedi.

Galatasaray Finansal Fair Play problemini çözecek formülü buldu: Maicon!

Teknik Direktörü Fatih Terim 1-1 biten Konyaspor maçının ardından "Financial Fair-Play anlaşmamıza göre şu anda 2,5 milyon Euro civarında eksiğimiz var. Bunu halletmeliyiz, yoksa elimizden oyuncu çıkarmak zorundayız''demişti.

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Galatasaray Finansal Fair Play problemini çözecek formülü buldu: Maicon!

Diagne'yi bir türlü satamayan sarı-kırmızılı kulüpte Donk'a Dubai'den teklif gelirken, Nagatomo'ya da Fiorentina'nın ilgisi var.

Galatasaray Finansal Fair Play problemini çözecek formülü buldu: Maicon!

Falcao transferine yoğunlaşan yönetim, FFP sorununu çözmek için son kozunu devreye soktu: Roque...

Galatasaray Finansal Fair Play problemini çözecek formülü buldu: Maicon!

SATIŞA GEREK KALMAYACAK

Şubat ayında Suudi Arabistan'a kiralanan 'un Al-Nasr Riyad kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray Finansal Fair Play problemini çözecek formülü buldu: Maicon!

, Brezilyalı stoperi 1.7 milyon Euro'ya kiralayan Al-Nasr'dan satın alma opsiyonunu hemen kullanmasını istedi.

Galatasaray Finansal Fair Play problemini çözecek formülü buldu: Maicon!

Suudi yetkililer, bu teklife olumlu yaklaşır ve için 2.5 milyon Euro'nun üzerinde bonservis öderse, 'In FFP sorunu ortadan kalkacak.

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