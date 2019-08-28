Galatasaray Finansal Fair Play problemini çözecek formülü buldu: Maicon!

Galatasaray, FFP sorununu çözmek için her türlü çareyi deniyor. Yönetim, Brezilyalı stoper Maicon'u 1.7 milyon Euro'ya kiralayan Al-Nasr Riyad'ın satın alma opsiyonunu hemen kullanmasını istedi. İşte detaylar... Galatasaray, FFP sorununu çözmek için her türlü çareyi deniyor. Yönetim, Brezilyalı stoper Maicon'u 1.7 milyon Euro'ya kiralayan Al-Nasr Riyad'ın satın alma opsiyonunu hemen kullanmasını istedi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 1-1 biten Konyaspor maçının ardından 'Financial Fair-Play anlaşmamıza göre şu anda 2,5 milyon Euro civarında eksiğimiz var. Bunu halletmeliyiz, yoksa elimizden oyuncu çıkarmak zorundayız''demişti. Diagne'yi bir türlü satamayan sarı-kırmızılı kulüpte Donk'a Dubai'den teklif gelirken, Nagatomo'ya da Fiorentina'nın ilgisi var. Falcao transferine yoğunlaşan yönetim, FFP sorununu çözmek için son kozunu devreye soktu: Maicon Roque... SATIŞA GEREK KALMAYACAK Şubat ayında Suudi Arabistan'a kiralanan Maicon'un Al-Nasr Riyad kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray, Brezilyalı stoperi 1.7 milyon Euro'ya kiralayan Al-Nasr'dan satın alma opsiyonunu hemen kullanmasını istedi. Suudi yetkililer, bu teklife olumlu yaklaşır ve Maicon için 2.5 milyon Euro'nun üzerinde bonservis öderse, Galatasaray'In FFP sorunu ortadan kalkacak.