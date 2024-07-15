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Haberler Galeri Galatasaray Fortuna Düsseldorf maçı CANLI İZLE | Galatasaray - Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 15.07.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 11:18

Galatasaray Fortuna Düsseldorf maçı CANLI İZLE | Galatasaray - Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı gündemde. Avusturya'da kamp yapan sarı kırmızılı ekip sezonun ilk hazırlık maçına LASK Linz ile çıkmıştı ve 3-2 mağlup olmuştu. Şimdi ise gözler sıradaki karşılaşma olan Alman ekibi Fortuna Düsseldorf karşılaşmasına çevrildi. Futbolseverler ise karşılaşmanın ekranlara geleceği kanalı ve başlangıç saatini araştırıyor. Peki, Galatasaray - Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Galatasaray Fortuna Düsseldorf maçı canlı izle!

Galatasaray Fortuna Düsseldorf maçı CANLI İZLE | Galatasaray - Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2024-2025 sezonu hazırlık maçları hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı ve Alexandru Cicaldau bu karşılaşmada yer almayacak. Peki, Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray Fortuna Düsseldorf maçı canlı izle linki!

Galatasaray Fortuna Düsseldorf maçı CANLI İZLE | Galatasaray - Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - DÜSSELDORF MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Bundesliga 2 ekiplerinden Düsseldorf ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Düsseldorf mücadelesi 15 Temmuz Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

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Galatasaray Fortuna Düsseldorf maçı CANLI İZLE | Galatasaray - Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Spor Smart ve D- Smart Go ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Fortuna Düsseldorf maçı CANLI İZLE | Galatasaray - Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI CANLI İZLE

https://www.dsmartgo.com.tr/

Galatasaray Fortuna Düsseldorf maçı CANLI İZLE | Galatasaray - Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY TOPLAM 5 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Avusturya kampında toplam 5 hazırlık maçı oynayacak. LASK Linz maçının ardından Galatasaray, Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve son olarak İtalyan ekibi Parma ile karşılaşacak.

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