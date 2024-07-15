Galatasaray Fortuna Düsseldorf maçı CANLI İZLE | Galatasaray - Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 15.07.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
11:18
Galatasaray Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı gündemde. Avusturya'da kamp yapan sarı kırmızılı ekip sezonun ilk hazırlık maçına LASK Linz ile çıkmıştı ve 3-2 mağlup olmuştu. Şimdi ise gözler sıradaki karşılaşma olan Alman ekibi Fortuna Düsseldorf karşılaşmasına çevrildi. Futbolseverler ise karşılaşmanın ekranlara geleceği kanalı ve başlangıç saatini araştırıyor. Peki, Galatasaray - Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Galatasaray Fortuna Düsseldorf maçı canlı izle!