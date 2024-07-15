Galatasaray Fortuna Düsseldorf maçı CANLI İZLE | Galatasaray - Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2024-2025 sezonu hazırlık maçları hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı ve Alexandru Cicaldau bu karşılaşmada yer almayacak. Peki, Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray Fortuna Düsseldorf maçı canlı izle linki!