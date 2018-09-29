Galatasaray Genel Kurulu'nda gergin anlar!

Yoğun bir gündemle toplandıklarını aktaran Cengiz, "Bazı çevreler toplantıyı 'Torba yasa' olarak lanse etti. Galatasaray Kulübü, Dernekler Yasası'na göre yönetiliyor. İnsanlar birtakım şeyleri unutmuş. Onayınıza sunulacak 4. madde içindeki 10 adet devasa görünen tablo neden birikti merak ettiniz mi? Benim bir boş anım yok. Oturup bunları düzenliyoruz. Günlerce tartıştık. İçinizin rahat etmesi için maddeleri tek tek açıklayacağım. Fakat kalbi temiz olanların içinin rahat etmesi için açıklayacağım. Kalbi, bize gadir, düşmanlık, rövanş alma, intikam alma duygusuyla olanlara asla hitap etmeyeceğim." diye konuştu.