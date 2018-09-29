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Genel Kurulu'nda gergin anlar!

Spor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Başkan 'in bazı sözleri üyelerin tepkisini çekti.

Giriş Tarihi: 29.09.2018 14:25 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 14:28
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Genel Kurulu'nda gergin anlar!
Galatasaray Genel Kurulu'nda gergin anlar!

Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.

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Genel Kurulu'nda gergin anlar!
Galatasaray Genel Kurulu'nda gergin anlar!

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda başkanlığındaki yönetim kurulu, 2018 yılı hesap dönemi bütçe revizyonu, finansal işlemler, çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kaydıyla şirket hisseleri üzerinde tasarrufta bulunma, Adası'nın yanı sıra Mecidiyeköy ve Beyoğlu'ndaki taşınmazların içinde bulunduğu bazı gayrimenkul işlemleri, Kemerburgaz'da yapılacak yeni tesislerle ilgili işlemler ve yeni spor salonu inşası konularında genel kuruldan yetki isteyecek.

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Genel Kurulu'nda gergin anlar!
Galatasaray Genel Kurulu'nda gergin anlar!

Genel kurulda üyelerden yetki talep edilecek konular arasında, Basketbol Anonim Şirketi ve Galatasaray Voleybol Anonim Şirketi'nin kurulması da yer alıyor.

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Genel Kurulu'nda gergin anlar!
Galatasaray Genel Kurulu'nda gergin anlar!

Olağanüstü genel kurulda Divan Başkanlığı'na Metin Aslan seçildi. Toplantıyı yönetmeye talip olan İrfan Aktar ile Metin Aslan arasında oylama yapıldı. Divan Başkanlığı'na oy çokluğuyla Aslan getirildi.

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Genel Kurulu'nda gergin anlar!
Galatasaray Genel Kurulu'nda gergin anlar!

GÜNDEMDEKİ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ MADDESİ İPTAL EDİLDİ

Genel kurul gündeminde yer alan, tüzükteki bazı maddelerde değişiklik yapılması talebi oylamaya sunulmayacak. Divan Başkanı Metin Aslan, toplantıyı açmadan önce kendilerine gelen evrakı okuttu. Gündemdeki 8. madde olan tüzük değişikliği talebinin tüzüğe aykırı olduğunu aktaran Aslan, gündem maddesinin gün sonunda oylanmayacağını kaydetti.

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Genel Kurulu'nda gergin anlar!
Galatasaray Genel Kurulu'nda gergin anlar!

MUSTAFA CENGİZ'İN KONUŞMASI, ÜYELERDEN TEPKİ ÇEKTİ

Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kulüp başkanı 'in konuşması sırasında gerginlik yaşandı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını başkan Mustafa Cengiz yaptı.

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Genel Kurulu'nda gergin anlar!
Galatasaray Genel Kurulu'nda gergin anlar!

Yoğun bir gündemle toplandıklarını aktaran Cengiz, "Bazı çevreler toplantıyı 'Torba yasa' olarak lanse etti. Kulübü, Dernekler Yasası'na göre yönetiliyor. İnsanlar birtakım şeyleri unutmuş. Onayınıza sunulacak 4. madde içindeki 10 adet devasa görünen tablo neden birikti merak ettiniz mi? Benim bir boş anım yok. Oturup bunları düzenliyoruz. Günlerce tartıştık. İçinizin rahat etmesi için maddeleri tek tek açıklayacağım. Fakat kalbi temiz olanların içinin rahat etmesi için açıklayacağım. Kalbi, bize gadir, düşmanlık, rövanş alma, intikam alma duygusuyla olanlara asla hitap etmeyeceğim." diye konuştu.

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