Galatasaray-Hatayspor maçı CANLI İZLE! Galatasaray Hatayspor maçı beın Sports 1 canlı yayınla ekrana geliyor

Süper Lig'in 19. Haftasında, Fenerbahçe derbisinde 3-0'lık galibiyetle çıkarak zirvedeki yerini pekiştiren Galatasaray, Hatayspor'u Ali Sami Yen Spor Kompleksi - NEF Stadyumu'nda konuk ediyor. 39 puanla ilk sırada bulunan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar Volkan Demirel teknik direktörlüğünde sahaya çıkan Hatayspor karşısında galibiyet alarak puan farkını arttırmayı hedefliyor. Mücadeleyi beIN Sports 1 ekranlarında izlemek isteyenler "Galatasaray-Hatayspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Galatasaray-Hatayspor maçı canlı izle linki ve ilk 11 bilgileri.