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Haberler Galeri Galatasaray-Hatayspor maçı CANLI İZLE! Galatasaray Hatayspor maçı beın Sports 1 canlı yayınla ekrana geliyor
Giriş Tarihi: 13.01.2023 20:21 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 20:21

Galatasaray-Hatayspor maçı CANLI İZLE! Galatasaray Hatayspor maçı beın Sports 1 canlı yayınla ekrana geliyor

Süper Lig'in 19. Haftasında, Fenerbahçe derbisinde 3-0'lık galibiyetle çıkarak zirvedeki yerini pekiştiren Galatasaray, Hatayspor'u Ali Sami Yen Spor Kompleksi - NEF Stadyumu'nda konuk ediyor. 39 puanla ilk sırada bulunan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar Volkan Demirel teknik direktörlüğünde sahaya çıkan Hatayspor karşısında galibiyet alarak puan farkını arttırmayı hedefliyor. Mücadeleyi beIN Sports 1 ekranlarında izlemek isteyenler "Galatasaray-Hatayspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Galatasaray-Hatayspor maçı canlı izle linki ve ilk 11 bilgileri.

Galatasaray-Hatayspor maçı CANLI İZLE! Galatasaray Hatayspor maçı beın Sports 1 canlı yayınla ekrana geliyor

Galatasaray ile Hatayspor Spor Toto Süper Lig'in 19. Haftasında yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. İcardi'nin ilk 11'de yer aldığı mücadeleyi beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak izlemek isteyenler "Galatasaray-Hatayspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray-Hatayspor maçı canlı yayın izle linki ve ilk 11 bilgileri şöyle;

Galatasaray-Hatayspor maçı CANLI İZLE! Galatasaray Hatayspor maçı beın Sports 1 canlı yayınla ekrana geliyor

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 13 Ocak 2023 Cuma günü oynanıyor.

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Galatasaray-Hatayspor maçı CANLI İZLE! Galatasaray Hatayspor maçı beın Sports 1 canlı yayınla ekrana geliyor

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Hatayspor maçında ilk düdük saat 20:00'da çaldı.

Galatasaray-Hatayspor maçı CANLI İZLE! Galatasaray Hatayspor maçı beın Sports 1 canlı yayınla ekrana geliyor

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray XI: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Dubois, Oliveira, Torreira, Mata, Barış, Kerem, Icardi.

Hatayspor XI: Erce, Adekugbe, Recep Burak, Onur, Kamil Ahmet, Aabid, Boudjema Riberio, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ

Galatasaray-Hatayspor maçı CANLI İZLE! Galatasaray Hatayspor maçı beın Sports 1 canlı yayınla ekrana geliyor

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI BEIN SPORTS CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/galatasaray-ahatayspor-v5?autoplay=True

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