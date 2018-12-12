Galatasaray için geldiler, Diyarbakırspor'a transfer oldular

'GOLLER ATIP, DİYARBAKIR'I ŞAMPİYON YAPACAĞIM'
24 yaşındaki forvet oyuncu Liman Buadiane de, Diyarbakır'da kendini göstererek, Türkiye'deki büyük takımlardan birine transfer olmayı hedeflediğini söyledi. Buadiane, "Galatasaray'daki işimiz olmayınca menajerimiz Diyarbakırspor'un köklü ve de büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Biz de Ndiaye ve Aydın beyin aracılığıyla Diyarbakır'a geldik. Benim hedefim kendimi burada göstermek ve Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş gibi bir takıma transfer olmak. Burada çok goller atacağım ve kendimi göstereceğim. Ben goller atarken de Diyarbakırspor şampiyon olacak" şeklinde konuştu.