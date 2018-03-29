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idmanında gerginlik!

, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri başladı ve düz koşu ile devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Antrenman sonrasında Yasin Öztekin, Sinan Gümüş, Denayer ile Hakan Balta, bireysel şut çalışması yaptı. Öte yandan antrenmanda Fatih Terim'in futbolcularla konuşmalar yapması gözlemlendi.

Giriş Tarihi: 29.03.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 09:54
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idmanında gerginlik!
Galatasaray idmanında gerginlik!

, sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

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idmanında gerginlik!
Galatasaray idmanında gerginlik!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda, futbolcular bir süre salonda çalıştıktan sonra sahaya çıktı.

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idmanında gerginlik!
Galatasaray idmanında gerginlik!

Sarı-kırmızılılar, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı.

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idmanında gerginlik!
Galatasaray idmanında gerginlik!

Hafif sakatlıkları bulunan Selçuk İnan ve Serdar Aziz takımdan ayrı koşarken, Eren Derdiyok ise özel program dahilinde salonda antrenman yaptı.

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idmanında gerginlik!
Galatasaray idmanında gerginlik!

Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren 'ın dünkü idmanında kısa bir gerginlik yaşandı.

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idmanında gerginlik!
Galatasaray idmanında gerginlik!

Sarı kırmızılıların yedek kalecisi , çift kale maçta yediği bir golden sonra 'ye tepki gösterdi.

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idmanında gerginlik!
Galatasaray idmanında gerginlik!

Tolga'ya hatası nedeniyle kızıp, "Golü senin yüzünden yedim" diyen Fransız file bekçisini arkadaşları sakinleştirdi.

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