Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yeni transferler tanıtılacak! Galatasaray imza töreni nerede yapılacak?

Giriş Tarihi: 30.07.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 13:52

Galatasaray imza töreni hakkında araştırmalar yapılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesi Zalgiris Vilnius öncesi sarı kırmızılı ekip bu sezon takıma katılan yeni oyuncuları tanıtacak. İmza töreninde Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'ın tanıtılması beklenmekte. Bu noktada "Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu yanıt arıyor. Yeni transferlerle birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek istiyor. Peki, Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta? Galatasaray imza töreni nerede yapılacak? İşte detaylar