Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yeni transferler tanıtılacak! Galatasaray imza töreni nerede yapılacak?
Giriş Tarihi: 30.07.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 13:52

Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yeni transferler tanıtılacak! Galatasaray imza töreni nerede yapılacak?

Galatasaray imza töreni hakkında araştırmalar yapılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesi Zalgiris Vilnius öncesi sarı kırmızılı ekip bu sezon takıma katılan yeni oyuncuları tanıtacak. İmza töreninde Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'ın tanıtılması beklenmekte. Bu noktada "Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu yanıt arıyor. Yeni transferlerle birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek istiyor. Peki, Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta? Galatasaray imza töreni nerede yapılacak? İşte detaylar

Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yeni transferler tanıtılacak! Galatasaray imza töreni nerede yapılacak?

Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'ın tanıtılması beklenen imza töreni, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçı öncesi taraftar ve futbolculara moral olması bekleniyor.

Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yeni transferler tanıtılacak! Galatasaray imza töreni nerede yapılacak?

GALATASARAY İMZA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray yeni transferleri için dev imza törenini pazar günü saat 19.05'te yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yeni transferler tanıtılacak! Galatasaray imza töreni nerede yapılacak?

GALATASARAY İMZA TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?

İmza töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta yapılacak.

Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yeni transferler tanıtılacak! Galatasaray imza töreni nerede yapılacak?

GALATASARAY İMZA TÖRENİ HANGİ KANALDA?

İmza töreninin GS TV'de yayınlanması bekleniyor.

Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yeni transferler tanıtılacak! Galatasaray imza töreni nerede yapılacak?

GALATASARAY İMZA TÖRENİNDE TANITILACAK İSİMLER

İmza töreninde Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'ın tanıtılması bekleniyor.

SON DAKİKA