Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray İstanbulspor muhtemel 11’ler

Giriş Tarihi: 24.01.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
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Galatasaray, Süper Lig 22. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Liderlik koltuğunu zorlayan sarı kırmızılılar 54 puanla 2. sırada yer alıyor. Rakip takım ise sıralamanın sonunda. Taraftarlar Galatasaray İstanbulspor maçı canlı yayın kanalı, saati, muhtemel 11'leri özelinde araştırmalara hız kazandırdı. Okan Buruklu ekip 4 eksik ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...