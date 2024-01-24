Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray İstanbulspor muhtemel 11’ler

Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Evinde mücadele edecek sarı kırmızılılar puana odaklanacak. Okan Buruk'un ilk 11 kadrosu takip ediliyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma için taraftarlar ekran başında. Peki; Trendyol Süper Lig Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...