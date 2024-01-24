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Haberler Galeri Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray İstanbulspor muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 24.01.2024 23:58 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 00:05

Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray İstanbulspor muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig 22. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Liderlik koltuğunu zorlayan sarı kırmızılılar 54 puanla 2. sırada yer alıyor. Rakip takım ise sıralamanın sonunda. Taraftarlar Galatasaray İstanbulspor maçı canlı yayın kanalı, saati, muhtemel 11'leri özelinde araştırmalara hız kazandırdı. Okan Buruklu ekip 4 eksik ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...

Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray İstanbulspor muhtemel 11’ler

Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Evinde mücadele edecek sarı kırmızılılar puana odaklanacak. Okan Buruk'un ilk 11 kadrosu takip ediliyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma için taraftarlar ekran başında. Peki; Trendyol Süper Lig Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray İstanbulspor muhtemel 11’ler

Galatasaray İstanbulspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Trendyol Süper Lig 22. haftasında oynanacak Galatasaray İstanbulspor maçı 25 Ocak Perşembe saat 20.00'de RAMS Park'ta gerçekleşecek.

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Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray İstanbulspor muhtemel 11’ler

Galatasaray İstanbulspor Maçı Hangi Kanalda?

Heyecanlı mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray İstanbulspor muhtemel 11’ler

İşte Galatasaray'ın Muhtemel 11'i

Muslera, Boey-Nelsson-Sanchez-Barış, Torreira-Kerem Demirbay, Zaha-Mertens-Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray İstanbulspor muhtemel 11’ler

Galatasaray'da 4 Eksik!

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan ve sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, ameliyat ardından tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu maçın kadrosunda yer almayacak.

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