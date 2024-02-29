GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI ATV CANLI İZLE | Türkiye Kupası Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın ekranı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı devam ediyor. Galatasaray'ın beşinci turda Ümraniyespor son 16'da ise Bandırmaspor'u mağlup etmesiyle adını çeyrek finale yazdırdı. Karagümrük ise Samsunspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükselndi. Bu zorlu mücadele için taraftarlar ekranları başında yerlerini aldılar. İşte, ATV canlı izle ekranı ile Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın izleme linki ve tüm detaylar.