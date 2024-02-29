GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI ATV CANLI İZLE | Türkiye Kupası Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın ekranı

Giriş Tarihi: 29.02.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
13:03
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Bu haftanın çeyrek final maçlarından olan Galatasaray Karagümrük maçı için ZTK maçlarını takip eden futbol severler canlı izle araştırmasına başladı. Tek eleme usulü oynanacak maçlarda kazanan yarı finale yükselirken kaybeden takımın Türkiye kupası macerası son ermiş olacak. Sarı kırmızılı takımın RAMS Park'ta ev sahipliği yapacağı maçı Arda Kardeşler yönetiyor. Galatasaray Karagümrük çeyrek final maçı ATV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. İşte, ATV canlı izle ekranı ile Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın izleme linki ve tüm detaylar.