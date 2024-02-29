Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI ATV CANLI İZLE | Türkiye Kupası Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın ekranı
Giriş Tarihi: 29.02.2024 13:03 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 13:03

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI ATV CANLI İZLE | Türkiye Kupası Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın ekranı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Bu haftanın çeyrek final maçlarından olan Galatasaray Karagümrük maçı için ZTK maçlarını takip eden futbol severler canlı izle araştırmasına başladı. Tek eleme usulü oynanacak maçlarda kazanan yarı finale yükselirken kaybeden takımın Türkiye kupası macerası son ermiş olacak. Sarı kırmızılı takımın RAMS Park'ta ev sahipliği yapacağı maçı Arda Kardeşler yönetiyor. Galatasaray Karagümrük çeyrek final maçı ATV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. İşte, ATV canlı izle ekranı ile Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın izleme linki ve tüm detaylar.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI ATV CANLI İZLE | Türkiye Kupası Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın ekranı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı devam ediyor. Galatasaray'ın beşinci turda Ümraniyespor son 16'da ise Bandırmaspor'u mağlup etmesiyle adını çeyrek finale yazdırdı. Karagümrük ise Samsunspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükselndi. Bu zorlu mücadele için taraftarlar ekranları başında yerlerini aldılar. İşte, ATV canlı izle ekranı ile Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın izleme linki ve tüm detaylar.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI ATV CANLI İZLE | Türkiye Kupası Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın ekranı

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Rams Park'ta Karagümrük'ü ağırlıyor.

Tek maç üzerinden oynanacak mücadeleyi kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final mücadeleleri ise iki maç şeklinde oynanacak.

Galatasaray - Karagümrük maçı bugün saat 20:45'te başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI ATV CANLI İZLE | Türkiye Kupası Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın ekranı

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI ATV CANLI İZLE | Türkiye Kupası Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın ekranı

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE:

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

ATV CANLI İZLE LİNKİ

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI ATV CANLI İZLE | Türkiye Kupası Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın ekranı

GALATASARAY SON DURUM

Avrupa'ya Sparta Prag mağlubiyetinin ardından veda eden sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yle şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Galatasaray, kupaya beşinci turdan başlarken Ümraniyespor'u 4-1 ve son 16 turunda Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

SON DAKİKA