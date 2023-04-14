Giriş Tarihi: 14.04.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 11:09

Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Kayserispor maçı muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgileri

Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. Şampiyonluğun anlık favorisi olan Galatasaray ile Çağdaş Atan'ın takımı Kayserispor, İstanbul'da NEF Stadyumu'nda mücadele edecek. UEFA Konferans Ligi mücadelesini sürdüren Kayserispor, eğlenceli oyunuyla izleyenlere keyifli anlar yaşıyor. Galatasaray Kayserispor maçı muhtemel 11'ler, iki takımdada sakat ve cezalılar bulunmasından ötürü aratılmakta. Maçın hakemliğini Mustafa Kürşad Filiz yapacak. Peki, Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray Kayserispor maçı canlı yayın bilgileri