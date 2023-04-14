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Haberler Galeri Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Kayserispor maçı muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgileri
Giriş Tarihi: 14.04.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 11:09

Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Kayserispor maçı muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgileri

Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. Şampiyonluğun anlık favorisi olan Galatasaray ile Çağdaş Atan'ın takımı Kayserispor, İstanbul'da NEF Stadyumu'nda mücadele edecek. UEFA Konferans Ligi mücadelesini sürdüren Kayserispor, eğlenceli oyunuyla izleyenlere keyifli anlar yaşıyor. Galatasaray Kayserispor maçı muhtemel 11'ler, iki takımdada sakat ve cezalılar bulunmasından ötürü aratılmakta. Maçın hakemliğini Mustafa Kürşad Filiz yapacak. Peki, Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray Kayserispor maçı canlı yayın bilgileri

Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Kayserispor maçı muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgileri

Süper Lig 29. Hafta mücadelesi Galatasaray Kayserispor bu akşamın önemli gündem konuları arasında yer alıyor. NEF Stadyumu'nda oynanacak maç, hem Avrupa hem de şampiyonluk mücadelesini önemli ölçüde etkileyecek. Maç takip etmek isteyen vatandaşlar, "Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Galatasaray Kayserispor maçı muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri

Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Kayserispor maçı muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgileri

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 29. hafta maçı 20.30'da oynanacak. Maç NEF Stadyumu'nda gerçekleşecek.

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Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Kayserispor maçı muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgileri

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç Beinsports 1 ekranlarında yayınlanacak.

Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Kayserispor maçı muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgileri

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Kayserispor maçı muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgileri

KAYSERİSPOR:

Bilal, Uzodimma, Kolovetsios, Hosseini, Gökhan Sazdağı, Mensah, Kemen, Cardoso, Emrah Başsan, Thiam, Gavranovic

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