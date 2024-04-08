Giriş Tarihi: 08.04.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
17:16
Galatasaray'a Kupa ne zaman verilecek? Galatasaray galip mi sayılacak? İşte ezeli rakipleri buluşturan Süper Kupa detayları
7 Nisan 2024 tarihinde iki ezeli rakibi buluşturan Süper Kupa maçında dikkat çeken anlar yaşandı. Galatasaray tam kadro çıkarken Fenerbahçe U19 takımıyla çıkmayı tercih etti ve sahadan çekildi. Maçın yarıda kalmasının ardından futbol severler tarafından Galatasaray galip sayılacak mı? şeklinde araştırmalar başladı. BU sezon Süper Lig'de benzer bir olay yaşanmış ve sahada kalan oyundan çekilmeyen takım PFDK kararıyla hükmen galip sayılmıştı. Peki süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Galatasaray Süper Kupa'yı ne zaman alacak? İşte detaylar