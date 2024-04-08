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Haberler Galeri Galatasaray'a Kupa ne zaman verilecek? Galatasaray galip mi sayılacak? İşte ezeli rakipleri buluşturan Süper Kupa detayları
Giriş Tarihi: 08.04.2024 17:16 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 17:16

Galatasaray'a Kupa ne zaman verilecek? Galatasaray galip mi sayılacak? İşte ezeli rakipleri buluşturan Süper Kupa detayları

7 Nisan 2024 tarihinde iki ezeli rakibi buluşturan Süper Kupa maçında dikkat çeken anlar yaşandı. Galatasaray tam kadro çıkarken Fenerbahçe U19 takımıyla çıkmayı tercih etti ve sahadan çekildi. Maçın yarıda kalmasının ardından futbol severler tarafından Galatasaray galip sayılacak mı? şeklinde araştırmalar başladı. BU sezon Süper Lig'de benzer bir olay yaşanmış ve sahada kalan oyundan çekilmeyen takım PFDK kararıyla hükmen galip sayılmıştı. Peki süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Galatasaray Süper Kupa'yı ne zaman alacak? İşte detaylar

Galatasaray’a Kupa ne zaman verilecek? Galatasaray galip mi sayılacak? İşte ezeli rakipleri buluşturan Süper Kupa detayları

Galatasaray galip mi sayılacak, kupayı ne zaman alacak? şeklindeki sorular dün maçta yaşananlardan sonra gündeme yerleşmeyi başardı. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği TFF Süper Kupa maçı öngörülemez şeklide bitti. Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle maç yarıda kaldı. Peki, bu durumda Galatasaray galip mi sayılacak?

Galatasaray’a Kupa ne zaman verilecek? Galatasaray galip mi sayılacak? İşte ezeli rakipleri buluşturan Süper Kupa detayları

GALATASARAY KUPAYI NE ZAMAN ALACAK?

Fenerbahçe PFDK'ye sevk edilecek

Süper Kupa finalinde sahadan çekilen Fenerbahçe, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek.

Haklı gerekçe görülmezse Galatasaray hükmen galip sayılacak

Sevkin ardından Sarı-Lacivertliler'in savunması istenecek. Haklı bir gerekçenin görülmemesi durumunda maç hükmen 3-0 Galatasaray lehine tescil edilecek.

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Galatasaray’a Kupa ne zaman verilecek? Galatasaray galip mi sayılacak? İşte ezeli rakipleri buluşturan Süper Kupa detayları

GALATASARAY KUPAYI NE ZAMAN ALACAK?

Süper Kupa maçını ilgili kararın resmileşmesinin ardından Galatasaray, oynayacağı ilk iç saha maçında kupasına kavuşacak.

Galatasaray’a Kupa ne zaman verilecek? Galatasaray galip mi sayılacak? İşte ezeli rakipleri buluşturan Süper Kupa detayları

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bu sezon Süper Lig'de oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında İstanbulspor sahadan çekilmiş ve maç yarıda kalmıştı.

Devam eden süreçte İstanbulspor, PFDK'ya sevk edilmiş, PFDK kararı sonrası Trabzonspor lehine maçın 3-0 hükmen galibiyeti tescil edilmişti.

Süper Kupa'da da aynı süreç işleyecek ve PFDK'nın 3-0 hükmen galibiyet kararı sonrası Süper Kupa maçını kazandığı resmileşen Galatasaray, karar sonrası ilk iç saha maçında kupasına kavuşacak.

Galatasaray’a Kupa ne zaman verilecek? Galatasaray galip mi sayılacak? İşte ezeli rakipleri buluşturan Süper Kupa detayları
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