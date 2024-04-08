Galatasaray’a Kupa ne zaman verilecek? Galatasaray galip mi sayılacak? İşte ezeli rakipleri buluşturan Süper Kupa detayları

Galatasaray galip mi sayılacak, kupayı ne zaman alacak? şeklindeki sorular dün maçta yaşananlardan sonra gündeme yerleşmeyi başardı. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği TFF Süper Kupa maçı öngörülemez şeklide bitti. Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle maç yarıda kaldı. Peki, bu durumda Galatasaray galip mi sayılacak?