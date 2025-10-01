Giriş Tarihi: 01.10.2025 07:10
Galatasaray - Liverpool maçı sonrası övgü dolu sözler: "'Avrupa Fatihi' ruhunu yeniden canlandırdı"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool'u Victor Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup etti ve ilk 3 puanını aldı. SABAH Spor'un usta kalemleri; Murat Özbostan, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Mustafa Çulcu ve Ömer Üründül, Cimbom'un tarihi zaferini değerlendirdi. Yazarlar, övgü dolu sözler söyledi. İşte yorumlar...