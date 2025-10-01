Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray - Liverpool maçı sonrası övgü dolu sözler: "'Avrupa Fatihi' ruhunu yeniden canlandırdı"
Giriş Tarihi: 01.10.2025 07:10

Galatasaray - Liverpool maçı sonrası övgü dolu sözler: "'Avrupa Fatihi' ruhunu yeniden canlandırdı"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool'u Victor Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup etti ve ilk 3 puanını aldı. SABAH Spor'un usta kalemleri; Murat Özbostan, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Mustafa Çulcu ve Ömer Üründül, Cimbom'un tarihi zaferini değerlendirdi. Yazarlar, övgü dolu sözler söyledi. İşte yorumlar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İngiliz temsilcisini Victor Osimhen'in golüyle mağlup etti. Cimbom, güçlü rakibini evine eli boş göndererek ilk puanlarını aldı.

SABAH Spor'un usta yazarları, Galatasaray-Liverpool karşılaşmasını değerlendirdi. İşte yorumlar…

MURAT ÖZBOSTAN: İlkay Gündoğan zekâsıyla sırtladı!

Galatasaray için dev bir prestij maçıydı… Varını yoğunu ortaya koyması lazımdı.. Ve öyle de oldu.. Taraftar motivasyonu, bitmek bilmeyen bir uğultu Liverpool'u sağır etti.. Yani Okan Buruk'un ekibi, RAMS Park'ta adeta ateş püskürdü. Osimhen'in gol vuruşu, Barış Alper'in kanat bindirmeleri ve Lemina'nın orta saha dominasyonu... Ve İlkay… Liverpool'un baskısına rağmen orta sahayı adeta orkestra şefi gibi yönetti, pasları, sakinliği, liderliği ve taktik zekâsıyla takımı sırtladı.. 34 yaşında olup bu seviyede oynamak.. Müthişti.. Maçın kritik anlarında topu ters tarafa yönlendirip Torreira-Barış Alper bağlantısını kurması, duran toplardaki etkili ortaları...

"SINGO PARMAK ISIRTTI"

Liverpool'un yıldızlarına karşı dimdik, aslanlar gibi durdu. Osimhen'in penaltısını hazırlayan preslerden tut, Liverpool'un ritmini bozan müdahalelere kadar. Galatasaray'da kimin başı sıkışsa yanında hemen İlkay bitti.. Herkesi rahatlattı.. İlkay "Sahadaki beyin" idi.. Özetle.. Galatasaray onu alarak on numara hareket yapmış. İşte büyük maçların büyük yıldızı ve tecrübeli ismiydi.. Yeni bir Muslera geliyor.. Adı Uğurcan.. Dün gecenin iyi adamlarından biri de oydu.. "Eren mi, Jakobs mu?" derken Okan Buruk, Jakobs'a şans vermişti.. Çok yerinde olmuştu.. Singo parmak ısırttı. 8 maçta 11'de sahaya çıkan Sane, Liverpool maçında kulübeye girdi.. Bunu da Okan Hoca yaptı ve Sane'yi kesti..

"AVRUPA FATİHİ RUHUNU YENİDEN CANLANDIRDI"

Yunus aldı sazı eline, iyi de oynadı, sürekli içeri girdi.. Liverpool'u zorladıkça zorladı.. Karşındaki rakip kalite olarak senden iyi olabilir ama sen ondan daha iyi mücadele edersen o fark ortadan kalkar.. Galatasaray işte bunu yaptı.. RAMS Park'ın cehennem atmosferi, Liverpool oyuncularını boğdu.. Sahada 11 Aslan, tribünlerde 12. adam vardı.. Bu tarihi galibiyet, Galatasaray taraftarının "Avrupa Fatihi" ruhunu yeniden canlandırdı.

BÜLENT TİMURLENK: 3 puanın ötesi

Okan Buruk'un fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyordu. Alanya testinden alınacak cok ders vardı, almış da. Sezona iyi başlamayan Leroy Sane'yi böylesine yüksek profilli bir maçta kulübede oturtmak cesur bir karar. Liverpool'da Salah'ın yedek, Szoboszlai'nin sağ bekte oynaması açıkçası Galatasaray için oyun başlarken avantajdı. Bu seviyedeki maçların yoğunluğu ikili mücadele ve çok koşu gerektirir, Galatasaray bunu başardı. Liverpool'un çizgiden dönen topundan sonra penaltı ile öne geçmek mücadelenin ödülü gibiydi. Singo, Gakpo ile iyi boğuştu.

"BUNLAR GOL OLSA..."

Jakobs bu maç için doğru tercih olduğunu gösterdi. Ön alan baskısı Liverpool'a tahminlerin ötesinde fazla hata yaptırdı. İkinci yarıda skoru korumak için derinden dikkatli bir savunma gerekliydi. Osimhen'in önce Yunus'a vermediği top, ardından karşı karşıya kaçırdığı top, bunlar gol olsa Liverpool'un fişini erken çekerlerdi. Slot son yarım saatte Salah ve Isak'ı oyuna sürüp tabelayı çevirmek için kozlarını oynadı. Fransız hakem tabelaya etki etmeyen ama oyunu bozan düdükleriyle bol bol Liverpool'a çalıştı, ne yazık ki bir Şenes Erzik'imiz olmadı UEFA'da.

"3 PUANDAN ÖTESİ"

İkinci yarıda topa sahip olma oranını yüzde 70'in üzerine çıkaran Liverpool'a yapılan takım savunması alkışlık. Fransız hakem son bölümde VAR'dan dönen penaltıyı vererek niyetini belli etti. Galatasaray'ın ama Galatasaray'da en çok Okan Buruk'un böylesine görkemli bir galibiyete ihtiyacı vardı. Haneye yazılan 3 puan ama 3 puandan ötesi.

LEVENT TÜZEMEN: Gerçekleri tarih yazar!

'Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray' sözünün karşılığını Liverpool maçında gördük. Galatasaray 1 milyar Euro'nun üzerinde kadro değeri olan Liverpool'u aklıyla, mücadelesiyle, taraftarının bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle dize getirdi. Okan Buruk, mükemmel bir taktik uyguladı, topu rakibe verdi, hücumu kontrataklarla aradı. Eğer Barış ve Osimhen son vuruşlarda isabetli olabilseydi, Liverpool ağır bir yenilgi alırdı.

"TORREIRA YİNE AHTAPOT GİBİYDİ"

Galatasaraylı futbolcular, zihinsel olarak öyle kenetlenmişler ki herkes birbirinin yardımına koştu, mücadeleden kaçmadı, sonuna kadar savaştı. Kaleci Uğurcan'dan başlayıp, Osimhen'e kadar tüm takım pozisyon hatası yapmadı, rakibe de bir pozisyon dışında gollük atak yaptırtmadı. Singo takımın enerji küpüydü. Tekmeye kafasını soktu. Barış, Liverpool defansıyla adeta savaştı. Aldığı penaltıda da Szoboszlai'ye akıllı bir çalım attı. Osimhen'in gol vuruşu da çok akıllıydı. İlkay yoruluncaya kadar Galatasaray'ın orta sahasına akıl kattı. Sakin oynadı ve isabetli pas yapma konusunda arkadaşlarına yön verdi. Torreira yine ahtapot gibiydi.

"TARAFTARINI SADECE MUTLU ETMEDİ..."

Bütün ikili mücadelelerde rakipten çok mücadele edip topu kazandı. Ama sahada bir Jakobs vardı, Liverpool'un gollük pozisyonunu çizgiden çıkarmakla kalmadı sahanın en çalışkanıydı. Müthiş bir mücadele ve performans ortaya koydu. Abdülkerim-Sanchez ikilisi riske girmeden oynadı. Galatasaray'a maç öncesi '5 yer, 8 yer' diye hayal kuranlar şimdi kıskançlıklarından başlarını kuma gömüyorlardır. Galatasaraylı oyuncular camiasını, taraftarını sadece mutlu etmedi, Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam edeceğini gösterdi.

MUSTAFA ÇULCU: Turpin hatadan döndü

Galatasaray oyuna çok iştahlı başladı. Okan Hoca'nın, Sane'yi kesip oyuna merkezde İlkay ile başlaması akıllı bir hamleydi. Osimhen son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsa Galatasaray erken tabela yapardı. Barış sol kanadı efektif kullandı. Singo güven veriyor. Galatasaray, dirençli, akıl dolu futbolla galibiyeti hak etti. Clement Turpin 43 yaşında hakemliğinin en olgun, verimli ve ustalık dönemini yaşıyor. Maçın başında Lemina'yı sözlü ikaz ederek otoritesini ortaya koydu.

"FRIMPONG'A SARI ÇIKMALIYDI"

14'te Liverpool lehine muazzam bir avantaj oynattı, dönüşünde Szoboszlai ellerini kullanarak Barış'a faul yapınca tereddütsüz penaltıyı verdi. Örnek karardı. Majör karar doğru olunca sarı kartı pas geçti. 37'de 1 nolu yardımcı Nicolas Danos'un Osimhen'e kaldırdığı bayrak hatalıydı, Szoboszlai ofsaytı bozuyordu. 45+3'te frikikte yaşanan karambolde Galatasaray penaltı bekledi, devam kararı doğruydu. 49'da Osimhen faul ve frikik bekledi ama önündeki Jones topu çok temiz aldı. 60'ta Barış'a yaptığı kontrolsüz hareket dolayısıyla Frimpong'a sarı çıkmalıydı!

"PENALTI İPTALİ DOĞRUYDU"

Bu maçlarda UEFA, hakemlerden hatalı karar olsa da oyun kontrolü ve saygı konusunda sıfır taviz istiyor. Bazı kararlarını beğenmesek de Turpin son derece sakin ve otoriterdi. 87'de Konate-Singo topa vurma mücadelesinde topa vuran Singo, hakem hatalı kararla penaltı verdi. VAR Jerome Brisard doğru müdahale ile hakemi OFR'ye çağırdı. Penaltı iptali doğruydu.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Enerji patlaması

Galatasaray tarihi bir galibiyete imza attı. Son senelerde G.Saray'ın güçlü bir takıma karşı 75 dakika müthiş bir takım presi yapmasına ilk defa şahit oluyorum. Adeta Liverpool'u oynatmadılar. 16. dakikadaki penaltı golünden sonra öz güven daha da arttı. İnanılmaz bir seyirci desteği gündeme geldi. Yeri geldikçe vurguladığım bir konu var; böyle zamanlarda futbolcular iyice havaya girip sınırsız enerji sergilerler. Dün bu enerji bana göre sınırsızı da geçti. Başta Torreira olmak üzere birçok oyuncunun fiziki direnç göstermeleri doğal karşılanır.

"ÖNE ÇIKAN İSİMLERDEN BİRİ DE JAKOBS..."

Ama sakatlıktan yeni çıkan, hazır olmayan Osimhen'in 2-3 kere hücum preste top kapması, Yunus'un çıkana kadar alışılmışın dışında savunma yapması ilginç gelişmelerdi. İlkay zekâsı ve futbol bilgisiyle çok başarılıydı. Lemina, Torreira, Singo ve Davinson müthiş savaştılar. Gecenin bana göre sürpriz öne çıkan isimlerinden biri de Jakobs'tu. Uğurcan da her geçen gün daha öz güven kazanıyor. Okan Buruk'un iki büyük doğrusu vardı. İlki; fizik açıdan bitik olan İcardi ve Sane'yi kulübede oturttu.

"BANA GÖRE TEK YANLIŞI..."

İkincisi de geriden hiç pasla çıkmayı düşünmeyip hep uzun oynayarak rakip prese takılmamak taktik anlayışıydı. Bana göre tek yanlışı, son bölümde takım iyice yorulmuşken İcardi'yi oyuna almasıydı. Liverpool Teknik Direktörü Slot, rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı. Güçlü kadroda bunu yapması son derece doğaldı. Ama Szoboszlai'yi sağ bek oynatması hiç mantıkla bağdaşan bir düşünce değildi.